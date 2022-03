John Travolta oggi: com’è e cosa fa?

John Travolta è un noto attore e ballerino statunitense. Diventato celebre per i suoli di protagonista in film come La febbre del sabato sera e Grease, ha vinto un Golden Globe per il film Get Shorty e numerose nomination agli Oscar. In molti lo ricordano per le sue capigliature alla moda, per il suo carisma e il suo charme. Ma com’è John Travolta oggi? Com’è diventato? Scopriamolo insieme.

John Travolta oggi, quanti anni ha?

John Travolta è nato in New Jersey nel 1954 da padre di origine siciliana e da mamma vocalist e insegnante di teatro di origine irlandese. Oggi ha dunque 68 anni. È cresciuto in una famiglia numerosa: John infatti è il più piccolo di 6 tra fratelli e sorelle. Con la passione per il mondo della recitazione trasmessa dalla mamma, ha iniziato a lavorare come attore a soli 16 anni, prima a teatro e poi per il cinema.

Nel 1975 ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film Il malizio, seguito nel ’76 ha dal suo primo ruolo da protagonista nel film I ragazzi del sabato sera. Quest’ultima pellicola ha portato il giovane John Travolta sulla cresta del successo, consacrandolo come il simbolo di un’epoca. La fama, poi suggellata da Grease, è però crollata rapidamente. Seppure tutti conoscano il nome dell’attore statunitense, in pochi lo ricordano in altri lavori di rilievo. Fatta eccezione per Pulp Fiction di Quentin Tarantino, in cui balla con Uma Thurman il twist, Travolta si è presto arenato su film di medio livello.

Come vive oggi l’attore di Grease

Attivo nella setta di Scientology, come il collega Tom Cruise, oggi l’attore ha perso i capelli che avevano fatto di lui il ragazzo alla moda protagonista di Grease. Nel frattempo ha coltivato delle passioni. Essendo pilota e collezionista di aerei, ha trasformato la sua casa in un vero e proprio aeroporto con ben due piste di decollo e atterraggio. Nell’hangar, inoltre, tiene un Aircoupe, un Douglas DC – 3, un Lockheed Constellation e un Boeing 707 da 85 milioni di euro.

La vita privata di John Travolta

L’attore durante la sua vita ha dovuto affrontare diversi dolorosi lutti. Lui è stato legato a lungo con l’attrice Kelly Preston, conosciuta sul set del film Gli esperti americani. La coppia si è sposata due volte, entrambe nel settembre del 1991: la prima cerimonia con rito di Scientology, mentre la seconda con rito civile per ottenere il riconoscimento legale. La Preston tuttavia è morta nel luglio del 2020 dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno.

Dalla loro unione sono nati tre figli, Jett Travolta, purtroppo deceduto nel 2009, Ella Bleu e Benjamin. La figlia Ella è diventata attrice. Jett, il primo figlio di John Travolta sarebbe deceduto a causa di un infarto, ma l’attore non ha mai fatto chiarezza riguardo la vicenda. Il giovane era autistico e soffriva di una sindrome che gli causava un’infiammazione di vasi sanguigni.

In passato, inoltre, è stato legato alla collega Diana Hyland, anche lei prematuramente scomparsa a causa di un cancro al seno.