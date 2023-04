John Travolta, l’abito de La febbre del sabato sera venduto all’asta per 260 mila dollari

Un abito che tutti ricorderanno, un outfit che ha caratterizzato la moda di quegli anni: il completo bianco che John Travolta indossava nel film La febbre del Sabato sera è stato aggiudicato a un’asta negli Usa per 260 mila dollari. Si tratta dell’abito che Travolta portava nella scena in cui ballava in una discoteca newyorchese interpretando Tony Manero. L’annuncio è arrivato dalla casa d’aste Julien’s Auctionsm, con un messaggio sul suo profilo Twitter.

Venduto all’asta l’abito di John Travolta

L’asta, dal titolo Hollywood: Classic & Contemporary, è stata organizzata in collaborazione con il canale Turner Classic Movies (di proprietà di Warner Bros-Discovery). Martin Nolan, Executive Director di Julien’s Auctions,

ha parlato di vendita al «prezzo raddoppiato, rispetto al punto di partenza, che era di 100 mila dollari». L’acquirente anonimo si è aggiudicato: «giacca, gilet, pantaloni, camicia nera e manichino. Insomma: è pronto per essere esibito nel salotto di qualche appassionato cinefilo!», ha ironizzato Nolan per il MontenapoDaily. Prima di essere messo all’asta – ha proseguito – «il costume era di proprietà di un collezionista ed è stato fornito con certificato di autenticità della Paramount, che ha prodotto il film, e di John Travolta».

Un’asta di abiti e oggetti della storia del cinema

L’asta, già annunciata alla fine del mese scorso, si è svolta fra la giornata di domenica e lunedì: ben 1.400 cimeli del cinema hollywoodiano sono finiti in vendita. Tra i tanti, uno dei bastoni appartenuti a Charlie Chaplin (venduto a 39.000 dollari), il bozzetto con cui Carlo Rambaldi ha disegnato Alien, oltre ad alcune bacchette magiche della saga di Harry Potter. All’asta anche oggetti come la scatola di sigarette che Bela Lugosi utilizza nel film Dracula del 1931, e l’hoverboard con cui Marty McFly (Micheal J. Fox) scappa in Ritorno al futuro 2, fino al copricapo cucito per il primo film su Cleopatra del 1917.