John Steiner morto a 81 anni: addio all’attore inglese produttore di Verdone

Addio a John Steiner, celebre attore britannico eroe di tante pellicole tra gli anni Settanta e Novanta morto all’età di 81 anni a seguito di un incidente stradale. Dopo la lunga carriera di attore, era diventato un agente immobiliare negli Stati Uniti.

John Steiner morto a 81 anni: chi era

John Steiner nasce a Chester nel 1941. La sua carriera inizia verso la fine degli anni Sessanta, quando viene notato in Italia dopo una prima formazione nel mondo del teatro e in quello della TV inglesi. Il film Tepepa, primo in Italia per l’attore, segna il suo giro di boa. Steiner inizia a lavorare a tantissime pellicole italiane di genere western. Attore poliedrico, si destreggia benissimo tra generi molto diversi tra loro passando dal western al poliziesco, dai gialli ai personaggi inquietanti di Dario Argento fino alla comicità sfegatata di Carlo Verdone.

Nel 1991 gira un’altra pellicola controversa, Paprika di Tinto Brass. È la consacrazione di 20 anni e oltre di carriera. Così John Steiner decide di lasciare l’Italia, ritirarsi dal cinema e vivere una seconda vita da agente immobiliare in California. Un’esperienza che lo appaga moltissimo e che si concluderà solo con l’incidente avvenuto il 31 luglio 2022 a La Quinta, città residenziale della contea californiana di Riverside.

Moltissimi lo ricordano per pellicole di grande successo tra cui Zanna Bianca, Marat/Sade, Roma violenta, Mannaja, Caligola e Tenebre. La sua attività ha segnato un’epoca, facendo la storia del cinema italiano con uno stile inglese.

John Steiner in “Troppo Forte” di Carlo Verdone

In Troppo Forte con Carlo Verdone, Steiner aveva collaborato interpretando il ruolo di impresario americano. É stato uno dei suoi ultimi ruoli prima di passare alla pellicola definitiva, Paprika di Tinto Brass del 1991, preceduta da Il triangolo della paura (Der Commander) di Margheriti, Gioco al massacro di Damiani e Sinbad of the Seven Seas di Castellari.