John Malkovich senza Super Green Pass, respinto dall’hotel Danieli di Venezia

Essere John Malkovich: ci hanno fatto persino un film. Ma com’è essere John Malkovich e non avere il Super Green Pass? Come tutti gli altri: non si può dormire in albergo. La notizia arriva da Venezia: l’attore, in Laguna per girare una nuova serie televisiva, è stato respinto dall’hotel di lusso Danieli perché sprovvisto del lasciapassare sanitario rafforzato, che dal 31 dicembre è necessario in Italia per soggiornare in una struttura alberghiera.

Malkovich a Venezia, dormirà in una casa privata

Il 68enne attore, regista e produttore aveva una prenotazione per una suite con vista sul bacino di San Marco: la produzione di Ripley, serie tv ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith, è stata dunque costretta a cercare per Malkovich una casa privata. «Non possiamo né confermare né smentire notizie sui nostri ospiti o sulle loro prenotazioni», ha detto Gianrico Esposito, il direttore del lussuoso cinque stelle Danieli. «Possiamo dire è che la nostra reception rispetta tutte le leggi vigenti, quindi, al momento del check-in controlliamo al validità del Super Green Pass di tutti gli ospiti prenotati. Se la certificazione non è in regola, non possiamo dar seguito alla prenotazione».

Malkovich a Venezia, aveva il Super Green Pass scaduto

Secondo fonti della produzione, citate dall’agenzia Ansa, Malkovich avrebbe avuto sì il Super Green Pass, ma scaduto. Per questo l’app VerificaC19 non avrebbe dato l’ok. Ripley sarà una serie-remake del film Il talento di Mr. Ripley di Antony Minghella, uscito nelle sale nel 1999, quattro anni dopo la morte della scrittrice Patricia Highsmith, autrice di tre romanzi sul personaggio. Da un altro, L’amico americano, nel 2002 è stato tratto Il gioco di Ripley (regia di Liliana Cavani), con protagonista proprio John Malkovich.

Malkovich a Venezia, le riprese frenate dal Covid

Da quando la troupe è sbarcata a Venezia viene assistita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata nei pressi della Pietà, a due passi da Piazza San Marco, che provvede a effettuare i tamponi molecolari ogni due giorni ai protagonisti della serie e agli addetti alle riprese, iniziate dopo l’Epifania. Una settimana fa gli assenti per Covid hanno sfiorato il centinaio: praticamente un terzo della troupe.