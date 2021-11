Chi era Joey Morgan, attore morto a soli 28 anni

L’attore statunitense Joey Morgan, a soli 28 anni, è morto ieri mattina per cause ancora da chiarire. Ad annunciarlo è stato il suo agente durante un’intervista a The Hollywood Reporter. «È stato uno shock, ci mancherà molto. Speriamo che tutti possano comprendere il dolore dei suoi cari e possano rispettare la loro privacy».

Chi era Joey Morgan

Nato a Chicago, Joey Morgan deve il proprio debutto come attore hollywoodiano alla Paramount, che lo ha scritturato per l’action-comedy Manuale scout per l’apocalisse zombie. Il giovane attore, nella pellicola del 2015, ha impersonato Augie Foster, uno dei tre protagonisti del film. Gentile e simpatico, nell’anno seguente viene scelto per interpretare un hacker in Compadres, produzione messicano-statunitense in cui ha recitato insieme ad Omar Chaparro. La carriera di Morgan continua e sembra decollare nel 2017, quando presenta al Tribeca Film Festival il film Flower di Max Winkler, una commedia in cui interpreta il personaggio di un altro adolescente, Luke Sherman. Indie Wire, per la sua recitazione, lo sceglie tra i talenti di rottura del Tribeca per la stagione 2017. E in seguito arriva un altro anno ricco di soddisfazione. Nel 2018, infatti, Joey Morgan recita nelle commedie Sierra Burgess è una sfigata e Camp Manna, prima di apparire nella serie tv Angie Tribeca. Del 2020, invece, il suo ultimo film. Si tratta di Max Reload and the Nether Blasters, commedia di fantascienza in cui interpreta Reggie.

Le reazioni alla scomparsa di Joey Morgan

Tra le reazioni per la scomparsa di Joey Morgan, c’è quella di Christopher Landon. Il regista del film che lo ha lanciato, Manuale scout per l’apocalisse zombie, ha affidato a Twitter il proprio ricordo. «Joey Morgan è entrato nella mia vita quasi 9 anni fa», ha scritto. «Era tranquillo, divertente, intelligente e riflessivo. E quando le telecamere giravano era magnetico. La notizia della sua morte è straziante. Sono onorato di averlo conosciuto». Ad oggi non si conosco le cause della morte del ragazzo, scomparso a soli 28 anni.