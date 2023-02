Il consigliere di FdI Joe Formaggio con un mitra alla fiera della caccia a Verona scatena le critiche

Il consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia Joe Formaggio torna a far parlare di sé a causa di un post pubblicato sul profilo Instagram del Consiglio regionale del Veneto. Nella foto, poi rimossa, il consigliere si lascia immortalare con in mano un mitragliatore Uzi alla Fiera della caccia di Verona. Un modo per ribadire il proprio amore per le armi per il quale è stato già criticato in passato. E nel post scrive di essere «dalla parte delle lobby delle armi». In tanti lo hanno criticato sia per il tipo di post sia per aver scelto la pagina ufficiale della Regione, con i consiglieri di opposizione preoccupati per il sostegno alle lobby delle armi.

L’attacco dell’opposizione: «Parole di Formaggio gravi e allarmanti»

Erika Baldin del Movimento 5 Stelle lo attacca frontalmente: «L’ultima sparata di Joe Formaggio mostra il vero volto della destra e fa il paio con la proposta del sottosegretario Fazzolari di insegnare a sparare nelle scuole. Trovo gravi e allarmanti le parole del consigliere regionale di Fratelli d’Italia che afferma di essersi recato alla Fiera della caccia di Verona in rappresentanza della Regione per sostenere la lobby dei cacciatori e delle armi». Dichiarazioni che fanno il paio con quelle di Jonatan Montanariello del Pd: «È grave che in un Paese come il nostro, dove per fortuna le armi, foriere di violenza e tragedie, non sono di libera vendita, un consigliere regionale faccia un simile spot a favore di questa lobby. Sorprende ancor di più che da parte del Consiglio regionale venga diffusa, a corredo delle dichiarazioni di Joe Formaggio, un’immagine del consigliere che imbraccia sorridente un’arma».

Formaggio si difende citando Rosa Chemical

La risposta non si è fatta attendere. Joe Formaggio contrattacca: «La foto l’hanno scattata a me. Dopodiché, se il Consiglio ha ritenuto di pubblicarla, se ne chieda conto al Consiglio. Quella foto non è offensiva. E alla fiera erano presenti moltissimi consiglieri regionali, parlamentari ed europarlamentari. So che Partito democratico e Movimento 5 Stelle avrebbero preferito una fotografia del bacio tra Fedez e Rosa Chemical, ma non ci posso fare niente». Il consigliere ha pure spiegato di aver portato con sé suo figlio perché è «meglio portarlo alla fiera delle armi che lasciarlo a casa a guardare la schifezza di Sanremo».