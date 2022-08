Joe E. Tata, morto l’attore di Beverly Hills 90210: era Nat del Peach Pit

È morto l’attore di Beverly Hills 90210 Joe E.Tata che interpretava il personaggio di Nat del locale Peach Pit. Sono stati tantissimi i messaggi di lutto scritti dal celebre cast della serie per commemorare il collega. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa perdita del mondo dello spettacolo.

La notizia della morte di Joe E. Tata

L’attore Joe E. Tata era conosciuto dai fan come il personaggio Nat Bussichio, titolare del noto Peach Pit nella serie televisiva amata da una generazione intera. L’attore aveva 85 anni e da tempo soffriva di Alzheimer, proprio questa malattia alla fine lo ha sconfitto e ne ha decretato la scomparsa. A dare la triste notizia è stata sua figlia, Kelly, lanciando una campagna su GoFundMe destinata alla Alzheimer’s Association in modo da raccogliere fondi e trovare un’eventuale cura, così da evitare che l’Alzheimer possa mietere altre vittime.

Il ricordo del cast di Beverly Hills

Una foto d’epoca, entrambi in smoking, è il ricordo condiviso da Jason Priestley, il Brandon di Beverly Hills, uno dei protagonisti più celebri della serie. «Oggi abbiamo perso il mio caro amico e boss televisivo Joe E Tata. Nat Busiccio era una parte importante di Beverly Hills 90210 e Joey era una parte importante della mia vita. Riposa in pace Joe. Non ce ne sarà mai un altro», queste le parole di Priestley.

Speciale il ricordo di Ian Ziering, Steve nella serie, che sul suo profilo Instagram ha postato: «Era una delle persone più serene con cui abbia mai lavorato, era generoso, pieno di saggezza e gentilezza. Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme in 90210. Era spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di Batman. Anche se il Peach Pit era solo un set della serie, sembrava la scena del “Joe E. Tata Show”. Resterà sempre nel mio cuore». Infine, Brian Austin Green, altro membro del cast, ha scritto: «Un mio amico mi ha inviato questo video dell’evento live BAG pod che abbiamo fatto al liceo Torrance qualche anno fa. Grazie. Joey era sicuramente un membro della famiglia e ci mancherà, ma lo ricorderò con tanto affetto».