Joe Danger, videogioco di corse in moto per smartphone, è di nuovo online. Gli sviluppatori di Hello Games hanno, infatti, deciso di accogliere la richiesta del padre di un giovane fan affetto da autismo, grande amante del titolo arcade. L’uomo ha lanciato un appello tramite lettera aperta, spiegando l’importanza che il gioco ha avuto nella difficile vita del figlio affetto da autismo. La risposta non si è fatta attendere, così da ieri il titolo è nuovamente disponibile.

Gli sviluppatori hanno esaudito il sogno di un bambino autistico

Nato nel 2010, Joe Danger ha come protagonista un motociclista che affronta incredibili gare nel deserto. Da tempo però, il videogioco, incompatibile con i più recenti sistemi operativi iOS di Apple, era diventato inaccessibile per gli utenti. Tra questi c’era anche Jack, un bambino di 8 anni affetto da autismo. Per risolvere la situazione, suo padre ha deciso di lanciare un appello direttamente ad Hello Games, proprietaria del progetto. «Jack ama Joe. Ha una collezione di motociclette giocattolo e ogni volta che ne che vediamo per strada, per lui è Joe Danger», ha scritto l’uomo, che ha poi spiegato come i videogiochi abbiano permesso di creare un legame indissolubile fra lui e il figlio. «Ogni giorno, appena tornavo da lavoro, mi chiedeva di giocare assieme. Una semplice frase, ma per lui significa il mondo».

A secret shame of ours is that the success of No Man’s Sky left our first game Joe Danger unloved. Sadly since iOS culled older games it no longer worked on latest Apple devices 😭 This mail broke our hearts and made us want to set things right 💔 pic.twitter.com/Oz2yTjMUK5 — Sean Murray (@NoMansSky) January 27, 2022

Immediata la risposta di Hello Games. Sean Murray, fondatore della casa di produzione, ha replicato prontamente alla lettera dell’uomo, annunciando peraltro nuovi aggiornamenti per il gioco. «La notizia ci ha spezzato il cuore e abbiamo deciso di sistemare le cose», ha scritto su Twitter. «Molto spesso sottovalutiamo, come sviluppatori, l’impatto che i giochi possono avere sui più piccoli». Murray ha poi spiegato come il suo team abbia intrapreso il restyling del videogioco come «progetto hobby», al fine di ricostruirlo passo dopo passo per superare i cambiamenti tecnologici. Il gioco ora vanta un frame rate più elevato, grafica avanzata e supporto per il GamePad.

Il videogioco Joe Danger è disponibile sugli store da ieri

Joe Danger rappresenta il primo titolo di Hello Games, come ha precisato lo stesso Murray. «Quando lo abbiamo realizzato, eravamo 4 ragazzi in un capannone che cercavano visibilità», ha concluso lo sviluppatore. «Grazie a lui abbiamo imparato a creare nuovi progetti, era triste vederlo marcire lentamente e sparire». La notizia del rilancio è stata accolta con giubilo dalla community online, che ha salutato il ritorno di «uno dei divertimenti mobile migliori di sempre». Il videogioco è disponibile sull’Apple Store al prezzo di 1,99 euro. Tutti coloro che possiedono già una copia possono effettuare l’update alla versione rimasterizzata gratuitamente.

