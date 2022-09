Biden risponde a Putin: «Minacce spericolate. Russia ha violato Carta dell’Onu»

La guerra che prosegue in Ucraina. La mobilitazione annunciata da Vladimir Putin. Il referendum per l’annessione della Crimea. E infine la minaccia nucleare. Sono ore particolari in tutto il mondo dopo le parole del presidente della Russia e le ennesime manovre del Cremlino. Dopo la prima risposta arrivata ieri dalla Casa Bianca, è stato Joe Biden ad attaccare frontalmente l’omologo di Mosca, parlando di minacce «spericolate e irresponsabili», ma anche di quello che ha definito «un referendum farsa».

Biden: «La Russia ha violato la Carta dell’Onu»

Per il presidente degli Stati Uniti d’America, la Russia «ha violato spudoratamente i principi fondamentali della carta delle Nazioni Unite». Questa è stata una delle prime frasi pronunciate da Joe Biden davanti all’Assemblea generale dell’Onu, sottolineando come sia stata Mosca a cercare la guerra. «Abbiamo un membro permanente del Consiglio di sicurezza e ha invaso un suo vicino con l’obiettivo di toglierlo dalla mappa. Oggi il presidente russo Putin ha inviato altre minacce. Il Cremlino sta organizzando un referendum farsa, che è una enorme violazione», ha proseguito poi il presidente degli Usa.

Usa contro Russia: «Vogliono eliminare il diritto di esistere»

Biden ha poi proseguito: «Gli Stati Uniti chiedono la pace immediata, e che si trovino accordi che tutti accettiamo, ma non può essere l’acquisizione della terra di un altro Paese. Mosca vuole eliminare il diritto di esistere». Ma non è finita, perché il presidente degli Usa ha toccato anche altri argomenti, come quello della crisi alimentare sul quale la Russia starebbe raccontando «frottole». «Le sanzioni le permettono di esportare le derrate alimentari», ha dichiarato Biden, «è Mosca che sta provocando la crisi alimentare e deve risolverla». Il presidente ha concluso: «Non vogliamo conflitti, non vogliamo una Guerra Fredda».

La difesa della democrazia

Nel discorso di Biden c’è spazio per un ragionamento generale sulle dinamiche globali. Gli Usa, spiega il presidente, «difenderanno la democrazia non solo in Ucraina ma in tutto il mondo. Rispettiamo la Carta delle Nazioni Unite abbracciata da 193 stati». Ma il concetto di difesa si attribuisce anche allo stesso pianeta, tanto che tra le sfide lanciate da Biden c’è quello per «spingere per un’economia sostenibile per salvare il pianeta».