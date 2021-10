Joe Biden, la popolarità del Presidente Usa è ai minimi storici

La popolarità del Presidente degli Stati Uniti è ai minimi storici storici. Secondo una rilevazione di Quinnipac University, solo il 38% degli americani approva l’operato del presidente: in calo rispetto al 42% di tre settimane fa e al 50% di febbraio.

Perché la popolarità di Biden è così bassa

Secondo gli analisti la colpa di un tale crollo è da ricercare in diversi errori che Biden ha inanellato in pochi mesi. In primo luogo il ritiro delle truppe dall’Afghanistan. C’è poi stata la nuova ondata di Covid negli Stati del Sud e le polemiche per la gestione dell’emergenza migratoria ai confini col Messico. Secondo gli ultimi sondaggi realizzati dalla Quinnipac University, solo il 38% degli americani approva l’operato dell’inquilino della Casa Bianca.

Biden è bocciato dagli americani per le sue scelte economiche, oltre che per la politica estera e per le tasse. I giudizi negativi salgono sopra il 60 per cento su questioni relativi all’immigrazione e alla situazione al confine con il Messico.

Una ventata di ossigeno

Nel momento in cui l’indice di popolarità è arrivato ai minimi storici, il presidente Joe Biden registra, però, nel giro di poche ore due successi politici che gli portano un po’ di ossigeno: l’accordo al Senato tra repubblicani e democratici sull’innalzamento del tetto del debito pubblico, e la sospensione della legge anti-abortista del Texas.

L’accordo bipartisan, che prevede di alzare il tetto del debito per due mesi, in modo da evitare una crisi di bilancio, era ciò che chiedeva Biden per poter avere via libera sui due piani di investimento, quello per le infrastrutture e quello per welfare e clima, su cui si fonda l’agenda economica del presidente. I sondaggi

L'ultimo sondaggio, quello di Quinnipiac University, ha confermato la parabola discendente di popolarità del presidente: nelle ultime tre settimane è sceso al 42 per cento dopo aver toccato il 50 per cento a metà febbraio. E l'obiettivo di parlare anche all'America repubblicana sembra sempre più lontano. Solo il 4 per cento degli elettori repubblicani approva l'operato del presidente.

«Fiducia malconcia» ha commentato l’analista di Quinnipiace, Tim Malloy «leadership incerta e una generale competenza messa sotto esame, il presidente Biden è stato martellato da tutte le parti e l’indice di approvazione continua a scendere a livelli che non si vedevano dai tempi più duri di Donald Trump».