La gaffe di Joe Biden: finisce il discorso e stringe la mano, ma non c’è nessuno

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, è diventato nuovamente virale sui social, non per un suo discorso ma per una gaffe. Il leader americano ha tenuto un discorso della durata di 40 minuti all’Università statale della Carolina del Nord, a Greensboro. Ma lo scivolone non è arrivato su qualche parola di troppo. Appena terminato il comizio, Biden tra gli applausi si è girato alla sua destra e ha porto la mano per una stretta. Solo che al suo fianco non c’era nessuno.

La gaffe di Biden: fa per stringere la mano, ma non c’è nessuno

La mano di Joe Biden è rimasta sospesa in aria per un tempo che è sembrato infinito. Solo qualche istante, in realtà, prima che il presidente degli Stati Uniti si rendesse conto che al suo fianco non c’era nessuno. Spaesato, Biden si è poi girato ed è andato dall’altra parte, a salutare gli studenti dell’Università statale della Carolina del Nord, dove è intervenuto con un discorso di 40 minuti. Un attimo di imbarazzo che non è sfuggito agli avversari e soprattutto ai social. I commenti degli utenti non si sono fatti attendere e c’è chi dice che al fianco del presidente c’era «la Donna Invisibile dei Fantastici 4».

Quando sul palco ti aspetti tutti i Fantastici 4 e invece c’è solo la donna invisibile #biden pic.twitter.com/YiOHpdF6lT — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) April 15, 2022

Le tante gaffe di Biden

Ma non è la prima volta che Biden termina un discorso e nel girarsi porge la mano a chi non c’è. Appena 6 mesi fa, a ottobre, una scena praticamente identica era avvenuta dopo un altro comizio. Ma gli scivoloni del presidente degli Stati Uniti sono tanti. Nel 2008 fu accusato di razzismo per aver definito Obama «il primo afroamericano in politica eloquente, brillante, pulito e di bell’aspetto». Nello stesso anno, in piena campagna presidenziale, ha più volte chiesto di alzarsi a un senatore locale. L’uomo, Chuck Graham, era paraplegico. Recentemente Biden è salito agli onori della cronaca per aver definito Putin prima un «macellaio» e poi un «tiranno». Il presidente americano è stato subito ripreso dal leader francese Emmanuel Macron.