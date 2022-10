Joe Biden: «C’è la minaccia di un apocalisse nucleare, conosco bene Putin»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato l’allarme sul rischio di un’«apocalisse nucleare». Per la prima volta dalla crisi dei missili cubani, ha evidenziato, si è di fronte alla minaccia dell’uso delle armi atomiche.

Joe Biden sull’apocalisse nucleare

Intervenuto a New York per un fundraising a casa di James Murdoch, figlio dell’editore del Wall Street Journal Rupert, si è inizialmente concentrato su temi interni come la crisi di credibilità della Corte Suprema a maggioranza conservatrice per poi lasciarsi andare a considerazioni di politica estera. «C’è la minaccia di un’arma nucleare, se in effetti le cose continuano lungo la strada su cui stanno andando», ha dichiarato con riferimento alle perdite della Russia nella guerra in Ucraina e alle parole del capo del Cremlino.

A proposito del quale, ha affermato: «Stiamo cercando di capire qual è l’off ramp di Putin, dove trova una via d’uscita, in cui non solo non perde la faccia, ma anche una parte significativa del suo potere». Biden fatica infatti a comprendere come possa agire il rivale russo che, ha ribadito, «conosco abbastanza bene e non scherza quando parla del potenziale uso di armi nucleari tattiche, biologiche o chimiche». Il suo esercito, ha continuato, sta offrendo una prestazione più bassa delle attese e potrebbe dunque ricorrere a sistemi più potenti rendendo la situazione irrisolvibile. «Non credo che esista la capacità di impiegare facilmente un’arma nucleare tattica e non finire con l’Armageddon», ha aggiunto.

L’attacco a Trump

Il capo della Casa Bianca non ha infine mancato di attaccare il suo predecessore: «Non mi rendevo conto di quanto grave fosse il danno che la precedente amministrazione aveva arrecato alla nostra politica estera». Resta ora da capire se Putin prenderà queste parole come un incoraggiamento a cercare l’off ramp che consenta di trovare una via d’uscita oppure un ammonimento sulla determinazione degli Stati Uniti a rispondere, con ogni mezzo, alla sua minaccia di provocare l’apocalisse.