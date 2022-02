Joe Bastianich chi è: età, patrimonio, moglie, figli, carriera dell’ex giudice MasterChef inviato de Le Iene

Vita privata di Joe Bastianich: chi è la moglie?

Nel 1995 Joe Bastianich si è sposato con Deanna Damiano, con cui ha avuto tre figli: Olivia, Ethan e Miles. La donna e i bambini vivono negli Stati Uniti, il Paese natale di Joe, mentre lui si è stabilito in Italia per molti anni per via di MasterChef. La distanza tra Joe e la sua famiglia ha causato non pochi problemi per i cinque e, anche a causa di alcuni presunti tradimenti, Deanna avrebbe chiesto il divorzio nel 2017.

Il patrimonio di Joe Bastianich: quanto guadagna?

Come riporta La Repubblica, pare che l’imprenditore abbia un patrimonio di 250 milioni di dollari (se si calcolano le quote di Eataly Usa, il suo vino, i libri e le varie collaborazioni del mondo del food). Lui tuttavia ha smentito: “No, le cifre che circolano non sono vere“.

Bastianich ha moltissimi ristoranti. Quanto costa mangiare presso uno dei suoi locali? Nel menù del Becco di New York si va dai 7 ai 12 euro per un’insalata, antipasti dai 9 ai 16 euro e secondi fino ai 45 euro.