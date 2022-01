La tarantola dello youtuber

Il celebre YouTuber thailandese JoCho Sippawat, instancabile viaggiatore da 2,5 milioni di follower e appassionato cultore della fauna selvatica del Paese, è stato il protagonista di una vicenda straordinaria. Mentre passeggiava nella foresta poco lontano da casa a Mae Tho, nella parte nord-occidentale della Thailandia, si è imbattuto in una tarantola mai vista prima, nascosta tra le piante di bambù. Una scoperta che ha lasciato a bocca aperta gli zoologi e dato avvio a una ricerca pubblicata qualche settimana fa sulla rivista Zookeys.

La scoperta della Taksinus Bambus

«Questi animali sono davvero stupefacenti», ha spiegato alla Cnn l’aracnologo Narin Chomphuphuang, ricercatore del dipartimento di entomologia e patologia vegetale della Khon Kaen University e tra gli autori dello studio. «Si tratta, infatti, della prima e unica specie di aracnide a vivere in un ambiente naturale specifico». Una volta realizzata la potenziale portata della scoperta, Sippawat ha scattato una foto del ragno e l’ha inviata immediatamente al dottor Chomphuphuang. Che, ipotizzando si trattasse di una rarità, ha preferito recarsi direttamente sul posto per analizzarla da vicino prima di validare la tesi, comunicare ufficialmente la notizia e attribuire all’animale una tassonomia specifica, con un nome nuovo e una famiglia a sé stante. La tarantola è stata battezzata Taksinus Bambus, in omaggio al sovrano Taksin il Grande che ha governato la nazione dal 1767 al 1782.

Taksinus bambus sp nov

Ex

Ornithoctoninae sp Mae Hong Son

Tak Province, Thailand

Has finally been described and given a new name and genus. @hiwearespiders @TarantulaSoc pic.twitter.com/rfJTrXnfGE — Andy Hood (@andyhood75) January 4, 2022

Perché la tarantola predilige il bambù

Il dettaglio dell’esemplare che ha incuriosito maggiormente gli esperti è stato, senza dubbio, la scelta dell’habitat. In genere, infatti, le tarantole che popolano l’Asia sudorientale vivono prevalentemente sulla terra. Quelle che vivono sugli alberi, invece, non ne prediligono uno in particolare ma si spostano a seconda del clima, delle condizioni della pianta o della disponibilità di cibo. Al contrario, la Taksinus Bambus sceglie solo ed esclusivamente il bambù, strategia che sembra offrirle molti più vantaggi di quanto si pensi. La pianta, infatti, trattiene un’alta percentuale di umidità, aiutando il ragno a mantenere costante la propria temperatura. In più, la sua superficie scivolosa scoraggia e allontana i predatori. «Abbiamo esaminato tutti gli alberi dell’area dove è stata trovata», ha sottolineato lo scienziato. «In nessun altro posto è stata intercettata una creatura simile. Evidenza che ci ha portato a confermarne l’unicità, almeno per quanto riguarda la Thailandia». Adattando la cavità interna della pianta alle proprie esigenze, l’ha trasformata nello spazio ideale per costruire il proprio nido attraverso una serie di strutture fatte di ragnatela. Ovviamente, per entrare nel bambù ha bisogno di aiuto: i fori che usa come via d’accesso sono opera di animali come scarafaggi e vermi oppure conseguenza degli effetti dell’escursione termica.

🕷️ STALKER: A newly discovered small tarantula (body 3cm) nests *inside* bamboo stalks in Thailand. It uses cavities made by insects, e.g. carpenter bees. The species (Taksinus bambus) represents a new genus. Reported in a paper out today: https://t.co/YqZlWNYUS8 pic.twitter.com/DNqWsiYctq — Matt Simon (@crawlycreepy) January 4, 2022

Una scoperta da non sottovalutare

«La nostra missione è studiare e salvare la biodiversità di queste foreste», ha spiegato Chompuphuang. «Tutte le piante e gli animali, indistintamente, con un’attenzione speciale a quelle dei microhabitat che sono maggiormente esposte a rischio estinzione», ha aggiunto. «Il primo step è informare le persone, dando loro tutte le conoscenze possibili sulle diverse specie e la loro localizzazione. Poi, attivare una serie di misure che puntino a proteggere e tutelare le aree di interesse da inquinamento e sfruttamento indiscriminato».

JoCho Sippawat, divulgatore social

Ad aiutare gli addetti ai lavori nell’opera di sensibilizzazione potrebbe pensarci lo stesso Sippawat che, da due anni a questa parte, intrattiene gli internauti con interessanti reportage girati con una semplice telecamera. Muovendosi senza paura tra scorpioni vulcanici, strani serpenti e pericolosi insetti, si addentra nelle foreste thailandesi alla ricerca degli animali che, sin da piccolo, ha studiato sui libri e guardando documentari in televisione. Un curioso mix tra Steve Irwin e David Attenborough, JoCho è affascinato dagli esemplari più strani e dai luoghi più impervi, che cerca di catturare nei suoi video.