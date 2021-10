Jobs: trama e cast del film con Ashton Kutcher in onda stasera mercoledì 6 ottobre su Iris alle 23.30

Ashton Kutcher è il protagonista di Jobs, film autobiografico in onda stasera, mercoledì 6 ottobre 2021, alle 23.30 su Iris (sullo stesso canale in prima serata andrà in onda Steve Jobs con Michael Fassbender per la regia di Danny Boyle). Diretto da Joshua Michael Stern e uscito nelle sale cinematografiche nel 2013, racconta la storia del carismatico imprenditore Steve Jobs, ripercorrendone tutte le tappe che dal college lo hanno portato alla creazione di un impero digitale che ha rivoluzionato il mondo. Dal 1971, periodo in cui visse come hippy, fino al 2000, poco prima dell’invenzione dell’iPod.

Jobs: le cose da sapere sul film in onda stasera su Iris alle 23.30

Jobs: la trama del film

Cresciuto in un sobborgo operaio nel nord della California, dopo essersi ritirato dal Reed College, Steve Jobs è un’anima in pena alla disperata ricerca di un’identità e di una direzione. Disperato, decide di intraprendere un viaggio in India, nella speranza di trovare un’illuminazione. Lì, cerca conforto nelle droghe allucinogene e, ancora più smarrito, ritorna a casa. Dove inizia a sgobbare nell’anonimato al soldo di un creatore di videogame senza speranze. Insofferente nei confronti dei limiti della vita d’ufficio, si tuffa nel marketing per promuovere una scheda computer inventata da un suo amico d’infanzia, il geniale Steve Wozniak. Usando le sue innate qualità nel campo e unendole alla sue expertise in fatto di tecnologia, Jobs convince il proprietario di un vicino negozio di elettronica a comprarne 100 unità. Dalla manciata di amici ingaggiati per assemblarle nel garage dei suoi genitori, nascerà l’idea che gli ha cambiato la vita. E che ha cambiato l’approccio tecnologico globale: la Apple.

Jobs: il cast della pellicola

Accanto a Ashton Kutcher nei panni di Steve Jobs, troviamo anche Josh Gad nel ruolo di Steve Wozniak, Lukas Haas in quello di Daniel Kottke, Victor Rasuk in quello di Bill Fernandez, Eddie Hassell nella parte di Chris Espinosa, Ron Eldard in quella di Rod Holt, Nelson Franklin in quella di Bill Atkinson e Elden Henson in quella di Andy Hertzfeld. Da non dimenticare anche David Denman (Al Alcorn), Dermot Mulroney (Mike Markkula), Matthew Modine (John Sculley), James Woods (Jack Dudman), Brad William Henke (Paul Terrell), John Getz (Paul Jobs) e Lesley Ann Warren (Clara Jobs). Nel 2013, il film è stato proiettato per la prima volta al Sundance Film Festival come evento di chiusura della kermesse. In America è arrivato nei cinema ad agosto 2013, mentre in Italia qualche mese dopo, a novembre 2013. A differenza del biopic successivo diretto da Danny Boyle, la critica lo ha accolto con recensioni al vetriolo, descrivendolo come un film superficiale e limitato a una versione mitizzata della vita di Jobs.