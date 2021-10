Il capitano Kirk ha due nuovi nemici. Dopo aver affrontato vulcaniani, andoriani e ktariani, il capo dell’Enterprise deve ora vedersela con i colleghi attori. L’attore William Shatner, noto per aver interpretato il protagonista della celebre serie di fantascienza Star Trek, archiviato il suo primo volo spaziale grazie a Jeff Bezos, deve ora fare i conti con severe critiche.

Joan Collins: «Shatner è solo uno stupido»

Dure soprattutto le parole di Dame Joan Collins, che in un episodio della serie ha interpretato Edith Keeler, personaggio amato da Kirk. Intervenuta al Jonathan Ross Show sui canali inglesi, l’attrice ha definito «scemo» e «stupido» l’ex collega, criticando anche l’intera missione: «Prendiamoci cura di questo pianeta prima di pensare ad altro». Non è andato per il sottile nemmeno Brian Cox, star di Succession e Il processo di Norimberga. L’attore, ospite anch’egli dello show britannico, ha parlato di un gesto «ridicolo», affermando perentoriamente che non avrebbe mai accettato una proposta simile. «Abbiamo tante schifezze che volano lassù», ha detto Cox. «Non c’è alcun bisogno di altre astronavi».

This was the voyage of the RSS First Step today. Its mission: encounter Earth from incredible views at apogee pic.twitter.com/Gzsnkv97K9 — Blue Origin (@blueorigin) October 13, 2021

Shatner è decollato lo scorso 13 ottobre dal deserto del Texas a bordo della capsula suborbitale Blue Origin di proprietà di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Il volo, durato solo 10 minuti, ha raggiunto i 100 chilometri di altezza, consentendo così ai passeggeri di osservare la curvatura della Terra e di provare il brivido dell’assenza di gravità. Sulla capsula erano presenti anche Audrey Powers, vicepresidente di Blue Origin, Chris Boshuizen, co-fondatore della società di imaging terrestre Planet, e Glen de Vries, dirigente della società di software Dassault Systèmes.

«Tutti al mondo devono poter vivere quest’esperienza», aveva dichiarato Shatner a Bezos non appena rientrato. «Sono così pieno di emozione che spero di non riprendermi mai. Voglio conservare queste sensazioni per il resto dei miei anni».

L’attacco del principe William sullo spreco di risorse

Joan Collins e Brian Cox sono solo gli ultimi a porsi contro i progetti di Bezos. Il principe ed erede al trono britannico William, nei giorni immediatamente successivi al volo, ha avuto parole dure nei confronti del turismo spaziale: «Le nostre menti più brillanti devono concentrarsi per riparare il nostro pianeta, non per cercarne un altro di riserva». Non è mancata la risposta dello stesso Shatner: «Spero che il principe riceva questo messaggio», ha detto l’attore di Star Trek. «Non si tratta di dire “Sì guardami, sono nello spazio”, ma di un piccolo passo per ampliare gli orizzonti e portare le industrie inquinanti fuori orbita». Tanti anche gli attacchi sui social, con l’attore canadese costretto a pubblicare un tweet per sedare le polemiche e contrastare le fake news.

For the fools of this round planet of ours…what the h*ll is wrong with you‽ 🙄🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/dbkoTEcIRD — William Shatner (@WilliamShatner) October 21, 2021

Intanto Bezos continua a incassare ingenti quantità di denaro. Come riporta il Guardian, il magnate ha totalizzato 100 milioni di dollari dai biglietti per i viaggi nel cosmo, con l’obiettivo di dominare anche la nascente industria del turismo spaziale nella guerra con il patron di Tesla Elon Musk e Richard Branson di Virgin Galactic.