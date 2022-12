Jo Mersa Marley morto a 31 anni: addio al nipote di Bob Marley

Jo Mersa Marley: è morto il nipote di Bob Marley. Aveva 31 anni ed è stato ritrovato senza vita nella sua auto. Stando ai media americani, l’artista sarebbe morto in seguito alle conseguenze di un attacco d’asma, che non gli avrebbe lasciato scampo nel gelo degli Stati Uniti.

Jo Mersa Marley, i fan salutano il nipote di Bob Marley morto

«Con molto amore…❤💛💚Ricordo ancora quel giorno fantastico in cui ho potuto godere delle tue vibrazioni e di quelle dei tuoi padri allo Stone Pony!!!» scrive una donna sulla sua pagina ufficiale di Facebook. «Riposa nell’amore e nel potere con il tuo bellissimo nonno Bob, che senza dubbio ti aspettava con quel suo incredibile sorriso che illuminava il mondo. Noi sosterremo la tua famiglia, quindi non temere. Rock Zion, perché ora condividi quello spazio con alcuni dei più grandi di tutti i tempi, e senza dubbio sarai all’altezza. Ti ameremo per sempre Jo Mersa… Muffin» si legge in un altro commento.

«Le porte di Mont Zion sono sicuramente aperte per voi! Condoglianze alla famiglia Marley, al padre Stephen Marley 😔! I fan di tutto il mondo lo sentono! RIP giovane Raggamuffin😞» si legge in un altro messaggio sotto a una delle foto dell’artista.

La vita del 31enne

Nato in Giamaica, il nipote di Marley – figlio di Stephen – si era trasferito giovanissimo negli Stati Uniti per inseguire il sogno che aveva portato al successo il nonno. In più, è stata per lui l’occasione per proseguire gli studi di Ingegneria Audio al Miami Daje College. Il primo titolo per lui è stato l’Ep Comfortable nel 2014.

Il successo arriva due anni dopo, con Burn it down. Nel 2021 arriva il secondo disco, Eternal. Jo lascia una moglie e un figlio. Jo è sempre stato confrontato al nonno, ma aveva dichiarato di non sentire troppa pressione, ma solo rispetto per il suo illustre predecessore.