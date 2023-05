Jimmy Fontana: canzoni, causa morte, moglie e figli del cantante de Il Mondo

Nato il 13 novembre del 1934 a Camerino, in provincia di Macerata, Jimmy Fontana è stato a lungo uno dei più apprezzati interpreti della canzone italiana. Ecco tutte le curiosità su di lui.

Chi era Jimmy Fontana: la carriera e le canzoni più celebri

Enrico Sbriccioli, questo il suo vero nome, inizia ad avvicinarsi al mondo della musica da autodidatta, imparando da solo a suonare il contrabbasso (si è appassionato fin da giovanissimo di jazz). Dopo aver ottenuto il diploma in ragioneria, si trasferisce a Roma per studiare Economia, ed è proprio nella capitale che inizia a frequentare alcuni dei jazzisti più in vista dell’epoca. Il jazz avrà un’influenza importante anche sul suo nome d’arte: Jimmy è infatti un omaggio al musicista Jimmy Giuffre, di cui era grande fan, mentre Fontana fu scelto quasi per caso insieme alla moglie sfogliando le pagine dell’elenco del telefono.

Il vero successo, al di là del ben più ricercato jazz, Jimmy Fontana lo otterrà con il passaggio alla musica leggera a inizio anni ’60. In questo periodo incide, per esempio, il pezzo Diavolo grazie al quale inizierà a farsi conoscere anche in Spagna. La consacrazione definitiva arriverà però con la pubblicazione del brano Il mondo nel 1965, con un testo riscritto da Gianni Meccia. La canzone sarà un successo straordinario, guadagnandosi il disco d’oro e superando il milione di copie smerciate.

Dopo aver partecipato ad un paio di musicarelli, Jimmy Fontana compone il celeberrimo pezzo Che sarà, che in realtà verrà assegnato in un secondo momento ai Ricchi e poveri. Il quartetto si classificherà con quest’ultimo brano secondo a Sanremo, guadagnandosi una grande accoglienza da parte del pubblico e interpretando così uno dei pezzi di maggior sucesso della storia della musica italiana.

Dopo la delusione per non aver partecipato a Sanremo con Che sarà, Fontana cambierà percorso fondando il gruppo dei Super 4 insieme a Gianni Meccia e Riccardo del Turco. A Sanremo 1994, inoltre, si presenterà in gara con la band Squadra Italia con il brano Una vecchia canzone italiana.

Moglie, figli e la morte improvvisa

La scomparsa di Jimmy Fontana è avvenuta l’11 settembre 2013. L’artista, che al momento della morte aveva 78 anni, era stato colpito da un’improvvisa infezione dentale. Con la sua morte, Fontana ha lasciato la sua prima e unica moglie, Leda Distasi, e i quattro figli Luigi, Roberto, Andrea e Paola.