L’ex presidente Usa Jimmy Carter in fin di vita: ha iniziato le cure palliative

Jimmy Carter ha iniziato a ricevere cure palliative a casa. L’organizzazione benefica creata dall’ex presidente 98enne ha dichiarato che, dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale, Carter «ha deciso di trascorrere il tempo che gli resta a casa con la sua famiglia e di ricevere cure palliative invece di ulteriori interventi medici». Il Carter Center ha anche fatto sapere che la famiglia ringrazia per la vicinanza manifestata dai suoi molti ammiratori, chiedendo il rispetto della privacy in questo momento delicato.

I saw both of my grandparents yesterday. They are at peace and—as always—their home is full of love. Thank you all for your kind words https://t.co/9rhG61sZEV

— Jason Carter (@SenatorCarter) February 18, 2023