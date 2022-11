Jim Carrey lascia Twitter con un video provocazione a Musk

«Lascio Twitter, ma prima ecco un cartone animato realizzato con il mio amico Jimmy Hayward. È basato sul mio dipinto di un vecchio e pazzo guardiano del faro, che sta in piedi nudo in una tempesta, invocando gli angeli e facendo brillare la sua lampada per guidarci attraverso una notte infida. Vi voglio tanto bene! ;^j». Così Jim Carrey lascia Twitter e mostra il video di un suo amico ispirato a un quadro che aveva realizzato lo stesso Carrey.

Jim Carrey lascia Twitter, il riferimento nel video

Il riferimento a Musk nel video appare piuttosto evidente. Si vede un faro che illumina come impazzito in mezzo alla tempesta e il suo guardiano – in pieno stile irlandese – nudo che balla e canta nella tempesta. In più, il vecchio prega gli angeli di ascoltare la sua preghiera, ma non si sa bene cosa chieda a questi angeli mentre se la ride e si bagna nella tempesta. Anche se non c’è il riferimento con nome e cognome, è anche vero che è facile paragonare il vecchio a Musk in questo momento storico di tempesta per Twitter.

Il post è diventato subito virale, con oltre 3,5 milioni di visualizzazioni e oltre 29 mila commenti nel momento in cui vi scriviamo. Il quadro, però, esiste davvero e si trova proprio alla fine del video.

Il video diventa virale

Le reazioni dei fan di Carrey sono due: la prima è di chi è davvero legato alla figura dell’attore anche su questo social e si dispiace di vederlo andar via. La seconda è di utenti che ritengono questo un modo per attirare l’attenzione su di sé, quando in realtà si vuole vedere più la reazione che non andarsene davvero. In ogni caso, Jim Carrey ha messo in evidenza ancora una volta lo stile con cui lo abbiamo conosciuto al cinema dagli anni Ottanta a oggi.

Dopo il suo ultimo ruolo in Sonic 2, l’attore stava pensando di lasciar perdere tutto e di concludere la carriera. Per qualche tempo, aveva anche sofferto di depressione.