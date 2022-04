Jim Carrey pensa al ritiro: «Credo di aver fatto abbastanza»

«Mi ritiro, probabilmente. Sono abbastanza serio». Jim Carrey ha spiazzato i fan nel bel mezzo della campagna promozionale del suo prossimo film in uscita, Sonic The Hedgehog 2. Durante un’intervista con la conduttrice Kit Hoover per i, il celebre attore comico ha dichiarato che sta davvero pensando al ritiro dalle scene. Carrey ha compiuto 60 anni a gennaio e ha sottolineato come crede di «aver fatto abbastanza». Lei gli chiede se stia scherzando o sia serio, temendo forse un pesce d’aprile. Lui, serenamente, spiega il suo punto di vista, spiegando di volersi dedicare alla vita spirituale e alla pittura.

Jim Carrey annuncia il possibile ritiro: «Mi sto prendendo una pausa»

Del lungo intervento di Jim Carrey circolano anche video su Youtube. Un’incredula Kit Hoover gli chiede: «Sei serio o stai scherzando?». Lui risponde serenamente: «Beh, mi ritiro, probabilmente. Sono abbastanza serio. Dipende, se mi arrivasse un copione dagli angeli, scritto in oro, e mi dicessero che quel lavoro sarà davvero importante per le persone allora potrei continuare lungo la mia strada. Ma ora mi sto prendendo una pausa. Mi piace molto la mia vita tranquilla, amo molto dipingere sulla tela, amo la mia vita spirituale. Questa cosa forse non la sentirete mai dire da un’altra celebrità ma mi sento come se avessi abbastanza, ho fatto abbastanza, sono abbastanza».

Il ritiro di Bruce Willis e le parole di Carrey su Will Smith

Di ritiro e di Jim Carrey si è già parlato anche nei giorni scorsi. Nel primo caso, si è trattato di quello quasi forzato di Bruce Willis. La diagnosi di afasia ricevuta dal protagonista di grandi pellicole d’azione come Die Hard ha generato l’immediata solidarietà di molte altre star di Hollywood. Ora potrebbe arrivare il secondo grande ritiro per il cinema americano, sebbene per motivi diversi. Un cinema e un ambiente che non piacciono molto all’attuale Jim Carrey, che qualche giorno fa si era definito «disgustato» dal mondo hollywoodiano dopo la standing ovation e lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock.