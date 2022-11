Jim Carrey messo al bando dalla Russia: ingresso vietato ad oltre 100 canadesi

Il ministero degli Esteri russo in risposta alle sanzioni da parte del Canada ha deciso di mettere al bando numerose personalità famose tra le quali spicca anche il noto attore e comico Jim Carrey.

La nota del governo russo che mette al bando Jim Carrey

Jim Carrey è tra i personaggi messi al bando dalla Russia. Mosca ha infatti imposto sanzioni a 100 cittadini canadesi vietando loro di entrare nel Paese. L’ha annunciato il ministero degli Esteri russo, citato da Ria Novosti. Il ministero ha annunciato che i divieti vengono emanati per contrastare la «pratica in corso da parte del regime del primo ministro Justin Trudeau di imporre sanzioni contro la leadership russa, politici e parlamentari, rappresentanti delle imprese, esperti e giornalisti, personalità della cultura, nonché chiunque che le autorità russofobe canadesi considerano discutibile».

La nota continua: «Sulla base della reciprocità, l’ingresso è chiuso a 100 cittadini del Canada. Tra loro ci sono alti funzionari, uomini d’affari, attivisti, media e strutture finanziarie». Poco tempo fa altri due attori, Sean Penn e Ben Stiller, sono comparsi su una lista nera di persone che la Russia ha deciso di bandire. Il commento del ministro è stato chiaro: «Le azioni ostili delle autorità americane, un approccio russofobico, che distrugge i legami bilaterali e incrina le tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti, continueranno a essere rigidamente respinte».

Le altre star che sono state messe al bando in Russia

Il ministero ha pubblicato l’elenco di 100 nomi inseriti nella lista nera per l’accesso in Russia. Oltre a Jim Carrey, ci sono il nipote di Stepan Bandera, il politico ed ex procuratore generale Peter McKay, diversi dirigenti di Volatus Aerospace e altri cittadini canadesi.

Nella lunga lista di personalità che sono bandite in Russia si trovano nomi altisonanti come Morgan Freeman, Mark Zuckerberg, Hilary Clinton e Alexandria Ocasio-Cortez.