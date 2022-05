Jill Biden e Olena Zelenska, incontro a sorpresa in Ucraina

La visita di Joe Biden in Ucraina sarebbe molto importante. Lo ha detto Volodymyr Zelensky: c’è chi pensa sia solo questione di tempo, chi sostiene che ci sia da aspettare ancora un po’. Intanto, per adesso il Paese attaccato dalla Russia si deve accontentare della First Lady Jill, che a sorpresa ha incontrato a Uzhorod la moglie Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Jill Biden e Olena Zelenska, incontro a Uzhorod

Quella di Jill Biden è stata una toccata e fuga: la moglie del presidente Usa è infatti rimasta in Ucraina due ore. «Desideravo venire per la Festa della Mamma», ha detto Jill Biden a Olena Zelenska. «Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire e che gli Stati Uniti stanno dalla parte del popolo ucraino». La First Lady statunitense ha viaggiato in auto dalla Slovacchia a Uzhorod, città ucraina che si trova esattamente al confine tra i due Paesi.

Olena Zelenska ha ringraziato Jill Biden per il suo «atto coraggioso», in quanto consapevole di quanto «sia complicato per la First Lady americana arrivare in Ucraina, durante una guerra con continue azioni militari e sirene antiaeree che suonano ogni giorno». Le due si sono incontrate in una scuola, che dopo l’attacco russo è stata trasformata in alloggio per gli sfollati provenienti dalle altre zone del Paese. Dopo il loro incontro privato, Olena Zelenska e Jill Biden si sono unite a un gruppo di bambini, realizzando orsetti di carta velina da regalare per la Festa della Mamma.

Jill Biden, in Europa per un tour in Romania e Slovacchia

Jill Biden si trova in Europa da giovedì, per un tour che avrebbe dovuto toccare in teoria solo Romania e Slovacchia, per incontri con funzionari governativi, rifugiati e operatori umanitari. La sua visita in Ucraina segue quelle presidente della Camera Nancy Pelosi, del segretario di Stato americano Antony Blinken e del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, che però hanno incontrato a Kyiv il presidente Zelensky.