Jet privati, la proposta di legge per vietarne i voli entro il 2030

Nella giornata di ieri 13 aprile è stata depositata dall’Alleanza Verdi-Sinistra la proposta di legge per vietare i voli dei jet privati entro il 2030.

La proposta di legge per vietare i voli dei jet privati

La proposta di legge presentata dall’Alleanza Verdi-Sinistra prevede il divieto dei voli per i jet privati entro il 2030. Nella fattispecie, la proposta dell’Alleanza Verdi-Sinistra consiste in un divieto graduale dei voli a tutti gli aerei privati che non garantiscono emissioni zero e che possono essere sostituiti senza problemi da un viaggio in treno in Italia. Inoltre, la proposta prevede anche una revisione al rialzo della tassazione sul carburante e sui voli dei jet privati. I proventi derivanti dalle tassazioni sarebbero poi destinati a finanziare misure per la mobilità pubblica sostenibile. In merito alla proposta ha parlato la deputata Eleonora Evi che ha detto: «I capricci di un piccolo gruppo di privilegiati non hanno mai inquinato tanto. Grazie al lavoro di esperti e associazioni che hanno analizzato l’impatto ambientale di questi voli, oggi abbiamo un quadro preciso: nel 2022 il numero di voli in JET privato è più che raddoppiato, in Italia in particolare abbiamo un +61%, e questi a loro volta hanno raddoppiato le emissioni. Per fare solo un esempio: 4 ore di volo in JET privato emettono tanta CO2 quanto un singolo cittadino italiano in un anno intero». Inoltre ha aggiunto: «Assurdo tanto più che ci sono alternative visto che dai dati emerge che le tratte più frequenti, come la Milano-Roma, sono esattamente le stesse che hanno collegamenti di alta velocità. Tra i voli in JET privato più brevi, ma comunque frequenti, ci sono tratte quali Brescia-Verona che hanno collegamenti ferroviari ogni 30 minuti per un viaggio che dura 30 minuti».

Il comunicato di Greenpeace su questa proposta

La proposta è stata accolta con entusiasmo da parte di Greenpeace che spesso ha sottolineato l’inquinamento provocato dai jet privati. Federico Spadini, della campagna trasporti Greenpeace Italia, ha commentato con queste parole la proposta di legge: «Finalmente anche in Italia il dibattito sui jet privati arriva in Parlamento sotto forma di proposta di legge. Si tratta di un primo passo importante per la salvaguardia del clima, ma anche di un un contributo significativo in tema di giustizia sociale. Se vogliamo evitare la catastrofe climatica dobbiamo ridurre immediatamente i consumi di combustibili fossili, a partire dai più superflui come quelli dei jet privati, mezzi di trasporto ultra-inquinanti che devono essere vietati per proteggere il clima, l’ambiente e la nostra salute».