Jessica Morlachi: fidanzato e vita privata dell’ex cantante dei Gazosa

Cantante e bassista italiana, Jessica Morlacchi ha iniziato a studiare musica all’età di 7 anni ed è diventata famosa nel 2001 in quanto leader dei Gazosa: vediamo chi è, quali sono state le tappe principali della sua carriera e cosa si sa del suo fidanzato.

Chi è Jessica Morlacchi

Dopo aver imparato a suonare il basso e aver preso lezioni di canto, nel 1998 ha costituito il gruppo degli Eta Beta (dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti), poi diventati Zeta Beta e infine definitivamente Gazosa. La band ha vinto il Festival di Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte con il brano Stai con me (Forever) ma ha ottenuto il suo primo grande successo col singolo estivo Www.mipiacitu, diventato uno dei principali tormentoni estivi dell’anno. Dopo la seconda partecipazione al Festival della musica italiana (2002), nel 2003 ha lasciato il gruppo per intraprendere la carriera da solista.

Nel 2006 è uscito il suo primo singolo, Un bacio senza fine, e l’anno successivo Pensieri timidi, anticipatore dell’EP Amo il Sole. Nel 2019 ha partecipato al programma televisivo Ora o mai più, in onda su Rai Uno, e nell’ultima puntata ha presentato il suo nuovo brano Senza ali e senza cielo classificandosi seconda. Dopo aver pubblicato altri singoli e album, ha partecipato alla nona edizione di Tale e quale show e dal 2020 fa parte del cast fisso del varietà pomeridiano Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno.

Jessica Morlacchi: il fidanzato

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Jessica è fidanzata con un ragazzo di 28 anni di nome Davide. Di professione pastry chef a Rieti e lontano dal mondo dello spettacolo, è una persona semplice che si è innamorata della cantante grazie ai suo occhi.

Questo quanto raccontato proprio nel talk di Serena Bortone durante una puntata in cui è stato ospite: “Mi hanno fatto innamorare i suoi occhi espressivi. Per capirla ho bisogno di un suo sguardo, non di parole. Dallo sguardo capisco se sta bene o se ha bisogno di qualcosa”.