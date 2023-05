Jessica di Cordignano morta a soli 24 anni: ha accusato un malore dopo cena

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità: Jessica Andreatta, colpita da un arresto cardiaco giovedì scorso, è morta in ospedale a Conegliano dopo quattro giorni di ricovero. La giovane aveva solo 24 anni. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi. Il primo a giungere nella stanza è stato il padre, attirato da un rumore improvviso. L’uomo ha trovato la giovane priva di sensi tra il letto e il muro della camera.

Jessica di Cordignano morta per un malore

Secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso, la 24enne non aveva mai manifestato particolari problemi di salute, almeno prima di giovedì sera quando, dopo aver cenato a casa con i genitori, era salita in camera dove è stata colta da malore. Unitamente ai soccorsi, è stata chiamata immediatamente anche la loro vicina di casa, operatrice sanitaria in una casa di riposo. La donna ha cercato di rianimare Jessica sul posto in attesa dell’arrivo del 118. Jessica, nonostante ben venti minuti di massaggio cardiaco, è rimasta priva di sensi. La ragazza è stata portata d’urgenza in terapia intensiva a Conegliano. Sono stati quattro giorni di via vai, tra amici e parenti, che, dalle canzoni alle dimostrazioni d’affetto, hanno cercato e sperato in ogni modo di risvegliarla. Lunedì sera i medici hanno confermato la morte cerebrale.

Chi era Jessica di Cordignano

La 24enne aveva studiato all’istituto Marchesini di Pordenone. Una volta terminati gli studi, aveva lavorato nella mensa della scuola materna di Pinidello. Negli ultimi mesi lavorava presso la cooperativa di Silvella come addetta al confezionamento delle creme. Descritta da tutti come una ragazza solare e piena di vita, era appassionata di musica, come dimostrano le foto sui suoi profili social. I funerali dovrebbero essere celebrati giovedì 1 giugno. Anche Roberto Campagna, il sindaco di Cordignano, ha voluto ricordare Jessica: «Ho appreso con profondo dispiacere e commozione della morte prematura di Jessica a causa di un malore improvviso. La mia vicinanza va ai genitori, ai parenti e agli amici. Queste sono le notizie che non vorremmo mai ricevere. Un altro lutto a Cordignano che colpisce nel cuore».