Jerry Lee Lewis morto a 87 anni: addio alla leggenda del rock ‘n roll

Jerry Lee Lewis è morto. Aveva 87 anni ed è stato uno dei primi a portare avanti il genere del rock ‘n roll. Due giorni fa, la testata TMZ ne aveva annunciato la morte, ma il cantautore era ancora vivo. Per questo, la rete si era scusata, indicando che l’artista risiedesse a Memphis. Questa volta, però, purtroppo è successo davvero.

Jerry Lee Lewis è morto: la leggenda del rock scompare a 87 anni

Il suo modo di suonare era considerato talmente selvaggio che lo chiamavano killer. Il suo soprannome gli portò gran fortuna e successo, tra cui la hit Great Balls of Fire. Questa volta a rendere nota al mondo la notizia della sua morte è stato Zach Furman, il suo portavoce. Infatti, il cantautore è morto nella sua casa di Memphis, in Tennesee. Se da un lato, in quella stessa città, Elvis aveva rappresentato l’inizio del genere, a quei tempi Lewis era «la paura di ogni genitore per i pericoli del rock ‘n’ roll» stando alle cronache del tempo.

Nato a Ferriday, in Louisiana, Jerry Lee Lewis sapeva già suonare il pianoforte a 9 anni. A 14 anni arriva la prima esibizione. La sua Great Balls of Fire diventa la colonna sonora del film Top Gun, di cui è stato realizzato recentemente un seguito cinematografico. La vita privata, però, creava spesso scandalo. Infatti, nel 1957 era già sposato quando scelse di sposare sua cugina. Peccato che allora questa cugina avesse solo 13 anni.

La carriera

A un concerto, gli furono lanciate contro delle sedie. All’epoca, si usava lanciare dei secchi d’acqua ai cantanti rock, ritenendoli infiammati dalla musica. «C’era il genere del rockabilly. C’era Elvis. Ma non c’era rock ‘n’ roll puro prima che Jerry Lee Lewis prendesse a calci la porta» dichiarò lui stesso.

Infatti, chi lo conosceva bene lo descriveva come il miglior ammiratore di se stesso.