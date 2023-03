Jerry Calà, malore nella notte: ricoverato in ospedale a Napoli

Paura nella notte per Jerry Calà. Attorno alle 2 del mattino l’attore, a Napoli per le riprese di un film, è stato colto da un malore mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per un probabile infarto, secondo quanto trapela.

In città per girare un film

Il popolare attore era a Napoli per le riprese di un film ambientato proprio tra il capoluogo campano e Ischia: Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. Al momento le condizioni dell’attore non desterebbero preoccupazione.