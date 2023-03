Jerry Calà è stato dimesso dalla clinica nel pomeriggio

Jerry Calà, colpito da un infarto sabato notte, lascerà la clinica dove era stato ricoverato e operato d’urgenza. Le condizioni post intervento erano apparse sin da subito buone e i medici avevano rassicurato sulla riuscita dell’operazione.

Jerry Calà verrà dimesso dall’ospedale

L’attore verrà dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli nel pomeriggio. A diffondere la notizia il sito Fanpage.it secondo il quale Calò dovrà restare a riposo fino a domenica per poi riprendere le riprese del suo film a partire dalla prossima settimana. L’uomo si trovava infatti a Napoli per girare la sua pellicola Chi ha rapito Jerry Calà. Dopo le preoccupanti ore vissute nei giorni scorsi, è in netta ripresa e ha ringraziato di persona tutto lo staff di medici e infermieri della struttura dove si trovava ricoverato. Adesso il suo unico pensiero è ritornare a lavorare.

Le parole del medico

Questa brutta esperienza, per fortuna conclusasi bene, ha fatto sperimentare all’attore e regista l’affetto dei fan, degli amici di sempre e dei tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Un’ondata enorme di amore e di positività. Poche ore fa, il dottor Briguori aveva riferito che: «L’infarto che ha avuto è serio, l’importante è che abbia riconosciuto il problema. Di solito i sintomi vengono sottovalutati. Questo infarto ha una mortalità molto elevata se non si raggiunge l’ospedale in tempi adeguati. Per fortuna in questo caso non è successo e la prognosi è favorevole».

E ancora: «Ha lasciato la terapia intensiva, nelle prime ore bisogna stare lì perché le complicanze possono intervenire in qualsiasi momento anche dopo l’apertura delle arterie. Ora è in una stanza, sempre monitorizzato. È in sub intensiva e sta bene». Oggi le dimissioni ufficiali, segno che l’attore si sta riprendendo.