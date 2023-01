Jermaine Pennant in bancarotta per spese folli «Non sapevo di aver comprato una villa»

L’ex calciatore Jermaine Pennant, protagonista in molti club europei, si ritrova senza un soldo in tasca, in bancarotta, per alcune spese inutili e folli consigliate da cattive amicizie. L’atleta inoltre ha voluto dare un consiglio ai giovani calciatori: «Assicurati di ricevere aiuto, buoni consigli e di essere circondato da persone giuste».

La vita sregolata di Jermaine Pennant

La vita dell’ex promessa del calcio britannico Jermaine Pennant è stata caratterizzata da spese folli e inutili. Lo stesso calciatore ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, spiegando il suo scellerato uso di denaro. Ad esempio, ha detto che una volta a Las Vegas, beveva e offriva da bere ma non sapeva «nemmeno cosa i miei amici stessero ordinando», arrivando a spendere circa 30mila euro.

Il calciatore ha anche raccontato che richiedeva mutui per acquistare immobili di cui non era a conoscenza, infatti ha affermato: «Non sapevo di aver comprato una villa». Si è ritrovato in una situazione economica disastrosa ed ha accumulato nella sua vita oltre 1 milione di euro di debiti.

Le dichiarazioni dell’ex calciatore sommerso dai debiti

L’ex calciatore ha raccontato tutte le sue cattive scelte al giornale The Sun: «Dal punto di vista finanziario era un analfabeta. Avrei potuto essere un miliardario, ho commesso tanti errori ma non sapevo come affrontare le cose e non pensavo alle conseguenze delle mie azioni. Sono cresciuto in una casa popolare e sono diventato un ‘bambino prodigio’ quando avevo 15 anni. Non avevo davvero istruzione e non sapevo nulla di finanze e denaro. Mi hanno definito un bad boy ma in realtà ero solo un ragazzo insicuro che non sapeva cosa stava facendo». Il calciatore ha anche descritto la sua facilità nello sperperare il denaro: «Ho comprato case ma non ho mai parlato con un agente immobiliare e avevo mutui di cui non ero a conoscenza. Mi sono ritrovato a pagare lavori di ristrutturazione mai fatti, a sperperare tutti i miei soldi. Credo 10 milioni di sterline».

Adesso l’ex stella del calcio è tornato come opinionista tv, ha recitato in qualche reality e ha sistemato la sua situazione finanziaria: «Non è una situazione ideale andare in bancarotta, ma significa che posso ricostruire la mia vita e ricominciare da capo».