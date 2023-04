Jeremy Renner, il video dei soccorsi dopo l’incidente

Il dipartimento dello sceriffo di Washoe County ha diffuso un video – ripreso da una bodycam dei soccorritori – in cui si possono vedere i primi momenti dei soccorsi a Jeremy Renner, attore che ha rischiato di perdere la vita travolto da uno spalaneve a Capodanno. Nel filmato, registrato dalla bodycam dei dei soccorritori, si sente il nipote della star della serie Avengers, Alex Fries, fornire qualche dettaglio in più sulla dinamica dell’incidente: «Proprio dove si trova il suo sangue, è lì che è successo tutto. Ha provato a saltarci su, ma lo spalaneve gli è passato sopra».

Newly released bodycam footage show first responders working to save Jeremy Renner’s life after snow plow accident. pic.twitter.com/EEOAu9030C — Mike Sington (@MikeSington) April 18, 2023

La dinamica dell’incidente sulla neve

Renner, che interpreta Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, è stato travolto da uno spalaneve di oltre sei tonnellate il giorno di Capodanno nel vialetto della sua casa di Reno, sul Lake Tahoe in Nevada, mentre cercava di liberare il mezzo dalla neve. Durante il tentativo di evitare il travolgimento del nipote, era stato l’attore a venire schiacciato dai cingoli dello spalaneve. Inutile il tentativo di fermare il veicolo senza l’attivazione del freno di stazionamento o quello di emergenza. L’attore, trasportato in ospedale in elisoccorso, aveva riportato la frattura di più di 30 ossa ed è stato poi sottoposto a diversi interventi chirurgici.

Gli interventi chirurgici e la riabilitazione

Alla fine l’attore se l’è cavata e, nonostante i numerosi traumi potenzialmente debilitanti, le sue condizioni sono migliorate grazie alla riabilitazione. Di recente (a bordo di uno scooter motorizzato) ha visitato con la famiglia il parco divertimenti californiano Six Flags Magic Mountain, è stato ospite al Jimmy Kimmel Live! e ha calcato il red carpet della prèmiere della serie televisiva Rennervations di Disney+. «Lo rifarei di nuovo perché lo spazzaneve stava andando nella direzione di mio nipote», a detto l’attore nella prima intervista in esclusiva alla Abc.