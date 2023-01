Jeremy Renner torna a casa dopo l’incidente: «Non vedevo l’ora»

Jeremy Renner è finalmente tornato a casa. Le sue condizioni sembrano ormai stabili dopo il brutto incidente che è stato quasi fatale per lui. Ora ha comunicato ai fan di essere in buone condizioni e in cambio ha ricevuto numerosi messaggi d’affetto e amore.

Jeremy Renner e l’annuncio del ritorno a casa

Attraverso i social, l’attore Jeremy Renner, noto a tutti per il suo ruolo di «Occhio di Falco» o «Hawkeye» nei film targati Marvel, ha fatto sapere di essere in buone condizioni ed essere ritornato a casa. Infatti, l’attore era stato ricoverato in ospedale in seguito a un incidente che aveva subito sulla neve lo scorso primo gennaio.

Nel tweet pubblicato online, l’attore ha scritto: «Fuori dalla nebbia cognitiva in fase di recupero. Non vedevo l’ora di guardare Mayor of Kingstown (ovvero la serie tv di cui è protagonista, ndr) con la mia famiglia a casa». Il commento è stato fatto su un post pubblicato dalla pagina di Mayor of Kingstown, la serie tv targata Paramount e disponibile sul servizio Paramount Plus che vede Jeremy Renner protagonista assoluto.

I commenti dei fan

Dopo aver letto questo tweet, diversi fan hanno voluto rispondere a Jeremy Renner, felici per le condizioni del loro beniamino. Un utente ha scritto: «Notizie fantastiche. Sei a casa, dimesso dall’ospedale allora». Un altro utente ha dichiarato: «Questo Tweet è così dolce e umile che raramente vedi una star condividere momenti come questo. Guarisci presto». Un altro utente ha anche detto: «Stiamo ancora pregando per te ogni giorno e continueremo a farlo. Tanto amore a te e alla tua famiglia».

Ora servirà molto tempo all’attore prima di riprendersi e ritornare sui set cinematografici. Renner sicuramente riprenderà il suo percorso di riabilitazione e farà di tutto per mettersi in forma. Alcuni giorni fa, alcune fonti vicine all’attore avevano parlato addirittura di amputazione della gamba, ma ora Jeremy sembra essere in buone condizioni.