Jeremy Renner: «Mi sono rotto più di 30 ossa»

Jeremy Renner sta affrontando una complessa riabilitazione dopo l’incidente di inizio anno, che gli è quasi costato la vita. L’attore, protagonista della saga Avengers della Marvel nei panni di Occhio di Falco, nei primi giorni del 2023 è stato ricoverato dopo un grave incidente avvenuto mentre spalava la neve nella sua proprietà in Nevada. In quell’occasione si è fratturato, come ha rivelato in un post su Instagram, più di 30 ossa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeremy Renner (@jeremyrenner)

Il post su Instagram

L’attore ha pubblicato su Instagram una foto di una delle sedute di fisioterapia a cui si sta sottoponendo. «Gli allenamenti mattutini, i propositi sono cambiati tutto in questo particolare nuovo anno…. Rinato dalla tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente concentrato nell’unire tutto l’amore possibile. Voglio ringraziare tutti per i vostri messaggi dedicati a me e alla mia famiglia…. Tanto amore e apprezzamento a tutti voi. Queste oltre 30 ossa rotte si ripareranno, diventeranno più forti, proprio come l’amore e il legame con la famiglia e gli amici diventeranno più profondi. Amore a tutti voi». A un certo punto è stata persino paventata l’amputazione di una gamba per Renner.

LEGGI ANCHE: Marvel, fase 5 e 6: tutti i film e le serie tv annunciate

I messaggi di supporto

«Sei un campione, amico! Ti vogliamo bene» ha commentato Chris Hemsworth, ovvero Thor nei film Marvel. «Questa è dura. Qualcuno ha controllato il gatto delle nevi???», ha scritto Chris Evans, cioè Capitan America, facendo riferimento al mezzo che ha travolto l’amico e collega. Tra i commenti, un messaggio di supporto arriva poi da James Gunn, regista dei film dei Guardiani della Galassia, insieme a quelli di altri vip, come Gwen Stefani e Heidi Klum.