Jeremy Renner, prime parole dopo l’incidente: «Messo troppo male per scrivere»

Jeremy Renner ha pubblicato la prima foto dal letto d’ospedale dopo l’incidente che lo ha coinvolto la mattina di Capodanno. Dopo aver subito due interventi chirurgici, l’attore americano ha voluto rassicurare i fan ringranziandoli per l’affetto dimostrato.

Jeremy Renner, le prime parole dopo l’incidente

«Grazie a tutti per le vostre belle parole. Sono messo troppo male ora per scrivere. Ma vi mando amore». Così l’Occhio di Falco dei film Marvel ha scritto sui suoi profili social allegando uno scatto che lo mostra nel letto di ospedale col volto tumefatto. Rimasto ferito al torace e alle gambe, l’uomo ha subito due operazioni ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva in Nevada. Le sue condizioni rimangono serie ma stabili.

I suoi familiari hanno espresso la propria gratitudine ai medici e agli infermieri che si stanno prendendo cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, allo sceriffo della contea di Washoe, al sindaco di Reno City Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. «Sono anche incredibilmente colpiti e apprezzano la dimostrazione di amore e sostegno da parte dei suoi fan», si legge nella nota diramata.

La dinamica dei fatti

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sull’incidente di cui l’attore, due volte candidato agli Oscar e con un passato anche nella saga di Jason Bourne, è rimasto vittima. Lo sceriffo della contea di Washoe, Darin Balaam, ha spiegato in una conferenza stampa che il veicolo privato di Renner, guidato da un membro della famiglia, era rimasto bloccato nella neve vicino a casa sua. «Jeremy è andato a recuperare il suo PistenBully o Sno-Cat – un pezzo estremamente grande di attrezzatura per la rimozione della neve che pesa almeno 14.330 libbre – nel tentativo di far spostare il suo veicolo», ha evidenziato.

Dopo essere riuscito a trainare l’auto bloccata, è sceso dal suo PistenBully per parlare con il suo familiare e il mezzo ha iniziato a muoversi. Nel tentativo di fermarlo, Renner ha tentato di tornare allla guida ma è stato investito dallo stesso. Un testimone oculare ha raccontato di aver visto l’attore salire sullo spazzaneve e di non averlo più visto finché questo non si è fermato in un cumulo di neve davanti al suo vialetto. Un medico è intervenuto sul posto fermando l’emorragia e l’uomo è stato trasportato in elicottero in un ospedale del Nevada dove è attualmente ricoverato.