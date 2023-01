Jeremy Renner, parlano gli amici: «Era quasi morto, guarirà tra due anni»

Jeremy Renner è in «condizioni critiche ma stabili» dopo essere stato investito da uno spazzaneve lo scorso 1 gennaio. L’attore, hanno riferito gli amici, avrà bisogno di molto tempo per riprendersi. Il divo della Marvel ha riportato ferite gravissime che guariranno nel giro di un paio di anni.

Jeremy Renner, come sta: parlano gli amici

Gli amici dell’attore hanno raccontato a RadarOnline i tragici momenti dell’incidente: «È quasi morto lì fuori, ci vorranno due anni prima che guarisca. È un combattente». Il primo dell’anno, il noto attore è stato travolto da uno spazzaneve mentre tentava di aiutare un membro della sua famiglia bloccato in auto a casa dell’eccessiva neve: l’incidente gli ha provocato un trauma toracico, lesioni ortopediche e numerose ferite.

Lo spazzaneve che ha investito Jeremy Renner ha un peso di 6500 kg. L’attore è stato un miracolato a non morire. Mentre attendeva i soccorsi, raccontano ancora gli amici, aveva difficoltà a respirare e stava per morire dissanguato. Una condizione gravissima di cui, stando sempre alle parole di chi era con lui in quei momenti, l’attore era consapevole.

Trasportato con urgenza in ospedale, Renner ha subito due interventi molto delicati ma ne serviranno ancora altri. Lo spazzaneve che lo ha investito gli ha provocato numerose ferite, tra cui una alla testa e una alla gamba.

La guarigione sarà una strada lunga da percorrere

L’attore ricoverato in ospedale ha dinanzi un percorso pieno di difficoltà. A sostenerlo gli amici più cari insieme alla mamma Cearley e la sorella Kym. «Jeremy è un combattente ed è determinato, supererà questo momento», dicono orgogliose le due donne. Oltre ai danni al cuore, Renner, rischia l’amputazione della gamba rimasta schiacciata dall’impatto con il gatto delle nevi.