Jeremy Renner, la prima intervista dopo l’incidente: «Lo rifarei per salvare mio nipote»

Jeremy Renner, attore star del franchise Avengers, avendo interpretato l’eroe Occhio di Falco nel MCU, ha parlato in esclusiva alla Abc delle lesioni subite rivelando di non avere rimpianti sul gesto che ha compiuto.

Le parole di Jeremy Renner e le sue lacrime

Sul canale Abc verrà trasmessa l’intervista a Jeremy Renner intitolata: «Jeremy Renner: the Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph». Durante l’intervista la giornalista Diane Sawyer ha chiesto all’attore: «Ti ricordi il dolore?», domanda alla quale a Renner ha risposto: «Ho sentito tutto il dolore, sono rimasto sveglio ogni momento». L’attore ha poi spiegato: «Che aspetto avrà il mio corpo? Rimarrò solamente una spina dorsale e un cervello, come un esperimento scientifico? Ma ho scelto di sopravvivere», mostrando le sue gambe rimaste schiacciate dallo spazzaneve. Jeremy Renner ha detto che a un certo punto ha guardato in faccia il destino e lo ha avvertito: «Non mi ucciderai. In nessun modo». Poi ha raccontato di aver perso «molta carne e molte ossa in questa esperienza», ma che li ha sostituiti «con titanio e amore». La giornalista ha elencato tutte le ferite riportate dall’attore: «Otto costole rotte in 14 punti. Frattura al ginocchio destro, alla caviglia destra, alla tibia sinistra, alla caviglia sinistra, alla clavicola destra e alla spalla destra. Volto tumefatto e cavità oculare, mascella e mandibola rotte. Un polmone collassato e il fegato trafitto da una costola». Jeremy Renner ha poi dichiarato che rifarebbe tutto senza dubbi per salvare il nipote: «Lo rifarei di nuovo perché lo spazzaneve stava andando nella direzione di mio nipote».

Il ritorno in forma ottimale dell’attore

Ultimamente la star americana ha condiviso sui social le immagini della sua riabilitazione e ora sulla cyclette pedala con una gamba sola. In passato aveva pubblicato altre storie in cui si vedeva la sua gamba destra sottoposta a stimolazioni elettriche e la didascalia «Electric Stimulation Workout and muscle strength», segno che Renner non si è mai arreso nonostante i problemi. Jeremy Renner ama condividere questi piccoli frammenti di vita quotidiana con i suoi fan e molto probabilmente non vede l’ora di tornare sul grande schermo.