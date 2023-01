Jeremy Renner festeggia il compleanno in ospedale dopo l’incidente

«Grazie al rinomato team di terapia intensiva medica per aver iniziato questo viaggio». Così Jeremy Renner ringrazia gli operatori sanitari che lo stanno seguendo in ospedale anche nel giorno del suo conmpleanno. L’attore usa una foto sui social anche per rispondere ai followers preoccupati per le sue condizioni di salute in seguito all’incidente che lo ha visto coinvolto.

Jeremy Renner e il compleanno in ospedale

Poco tempo fa l’attore aveva dichiarato di non stare bene e di essere impossibilitato a scrivere per questo motivo. Ora che è in ospedale da un po’, è in grado di salutare i followers con qualche parola. Il compleanno è stato il 7 gennaio, quando l’attore che interpreta Hawkeye nella serie tv omonima e nei film del Marvel Cinematic Universe ha compiuto 52 anni. Nella foto, l’attore si mostra con diversi operatori sanitari che lo abbracciano idealmente tutti intorno a lui.

Secondo i suoi rappresentanti legali l’attore «Ha subìto un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche». L’intervento chiururgico che è stato effettuato lo scorso 2 gennaio è stato necessario in seguito a un incidente che l’attore aveva avuto con il suo spazzaneve. Per via delle ferite riportate, l’attore era stato trasportato in aereo. I vicini lo avevano aiutato con degli asciugamani fino all’arrivo del personale sanitario intervenuto sul posto.

Cosa ha detto

«Grazie a tutti per le gentili parole. Sono troppo incasinato ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi» aveva spiegato Jeremy Renner nella sua prima foto dopo l’incidente, dove si mostrava in un letto di ospedale in pessime condizioni e collegato a un respiratore.

Anche nell’ultima immagine, Renner si mostra a letto malconcio, mentre indossa una maschera per respirare meglio. Le sue condizioni di salute, però, secondo i medici e quello che lui scrive sui social quando può, sembrano davvero migliorare.