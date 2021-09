Venezia: Jennifer Lopez snobba Serena Rossi sul red carpet

Jennifer Lopez e Ben Affleck, tornati insieme dopo 20 anni, sono arrivati alla Mostra del Cinema di Venezia mano nella mano catturando, com’era ovvio, l’attenzione di fotografi e fan. Ben Affleck si trova al lido per la proiezione di The Last Duel di Ridley Scott, film che ha scritto e interpretato insieme con Matt Damon.

L’incontro tra Serena Rossi e Jennifer Lopez sul red carpet

Nel bailamme del red carpet però si è consumato un piccolo incidente diplomatico. Serena Rossi, madrina della 78esima edizione del Festival, si è avvicinata alla popstar presentandosi: «Sono la madrina della Mostra», ha detto l’attrice napoletana a JLo stringendole la mano. La star però dopo aver scambiato con lei due battute, l’ha palesemente ignorata per baciare Ben Affleck a favore di telecamere. «Ok… Si amano. Mi stacco, perché mi vergogno», ha commentato Serena Rossi con un leggero imbarazzo davanti agli obbiettivi. L’attrice napoletana ha poi postato la scena su Instagram, scatenando i suoi fan che l’hanno difesa a spada tratta.

Ben Affleck e Matt Damon di nuovo sceneggiatori insieme

Ma nel 2021 c’è un altra reunion oltre a quella dei Bennifer. Ben Affleck è infatti tornato alla scrittura di un film con l’amico Matt Damon 23 anni dopo l’Oscar per la migliore sceneggiatura vinto con Will Hunting genio ribelle (che i due attori avevano anche interpretato insieme). The last duel, diretto da Ridley Scott, è ambientato nella Francia del 1300. Ispirato a una storia vera, il film racconta il rapporto tra Jean de Carrouges (interpretato da Matt Damon) e Jacques Le Gris (interpretato da Adam Driver) veri protagonisti dell’ultimo duello legalmente autorizzato in Francia e combattuto a Parigi il 29 dicembre 1386. Nel mezzo una lotta per il potere e anche per difendere l’onore di Marguerite, moglie di de Carrouge in un processo per stupro che vede accusato proprio Le Gris.