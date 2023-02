Jennifer Lopez e Ben Affleck vendono la villa di Bel Air: quanto costa

Una delle coppie più famose di Hollywood, vale a dire quella composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck, mette in vendita una mega villa di 43 milioni di dollari nella località di Bel Air. L’appartamento venne acquistata dall’attore nel 2018 ma ora la coppia vuole recuperare dall’investimento fatto.

Il prezzo richiesto per la villa da sogno di Jennifer Lopez e Ben Affleck

La coppia da sogno di Hollywood, Ben Affleck e Jennifer Lopez, ha deciso di mettere in vendita la mega villa di Bel Air, a Los Angeles. Parliamo di una maxi casa di lusso, tuttavia la villa è una delle tante proprietà che la coppia possiede.

Le due star del maxischermo hanno fissato un prezzo minimo per avviare la cessione della loro reggia a Bel Air. Chi vuole acquistare la casa deve pagare un prezzo di circa 42,5 milioni di dollari.

Un castello, non una semplice abitazione in vendita

La proprietà messa in vendita da Jennifer Lopez e Ben Affleck non è una semplice casa, ma un castello che ricorda quello delle favole. L’immobile comprende sette camere da letto, nove bagni, una palestra, una sala proiezioni e una spa. L’appartamento aveva come scopo principale non quello di divenire il nido d’amore per la coppia, ma era stata acquistata dall’attore, per un valore di 19,2 milioni di dollari, nel 2018, per vivere e stare vicino all’ex moglie Jennifer Garner e ai figli. Affleck e la Garner si sono separati nel 2015 ma ancora oggi sembrano essere in buoni rapporti.

Ben e JLo, dopo aver deciso di vendere questa proprietà, hanno acquistato per loro nel 2022 una mega villa da 50 milioni di dollari, sempre nella località di Bel Air. La coppia spera di rientrare e recuperare parzialmente il loro investimento dalla vendita. Per convincere la coppia serviranno almeno 43 milioni di dollari, insomma, non una cifra per comuni mortali.