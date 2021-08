Sfumature di 50

Fa voglia di tornare a crederci almeno un po’. Che sia amore con la A maiuscola o una sorta di amarcord fuori tempo massimo della passione dei 30 anni poco importa. Ben Affleck e Jennifer Lopez che passeggiano mano nella mano per le strade di Capri o per quelle di Los Angeles, che vengono paparazzati mentre si baciano al balcone e ridono l’uno nel sorriso dell’altra sono belli da morire.

I personaggi dell’estate 2021 sono proprio loro: due 50enni innamorati. Jen e Ben non sono influencer dai muscoli scolpiti e dal profilo disegnato; non sono i creatori di tormentoni che spopolano sui social o ragazzini protagonisti di challenge che tutti imitano; sono un uomo e una donna ammaccati dalla vita, con cinque figli in due, ex mariti, ex mogli, ex fidanzati, amanti, compagni, comparse e frammenti di passioni disseminate sul cammino di entrambi. Si sono ritrovati lo scorso giugno dopo non essersi probabilmente mai persi, perché certi amori – come recita l’intramontabile motivetto – sono così: fanno dei giri immensi e poi ritornano. E loro di “giri” prima di ritrovarsi ne hanno fatti parecchi.

Il set galeotto, il fidanzamento e la rottura

Galeotto, nel 2002, è stato il film Gigli passato alla storia come il peggiore dell’anno, vincitore di ben 13 Razzie Awards tra i quali uno nella categoria “peggiore coppia dello schermo”. Si trattava di un action movie con storia d’amore tra i protagonisti: il 30enne Ben Affleck e la 33enne Jennifer Lopez. La passione fuori dal set è stata immediata e fulminante. Dopo meno di un anno di fidanzamento Ben ha chiesto a Jennifer di sposarlo con tanto di brillocco rosa da 6,10 carati per 1,2 milioni di dollari regalato a favore di obiettivo e telecamera. La cantante e attrice portoricana, a quei tempi, era nel pieno del suo splendore e Affleck un giovane attore dalla promettente carriera.

La fiamma rapida dei 30 anni si è, però, consumata inesorabile; corrosa dalla fame bulimica di chi non è disposto a mettere radici e bandiere mentre la nave va a gonfie vele. Ben, quindi, ha alzato l’ancora ed è salpato lasciando la Lopez e il suo sogno del “e vissero felici e contenti” fermi al palo. Era il 2004 e un anno dopo Affleck avrebbe trovato il suo porto sicuro tra le braccia di Jennifer Garner con la quale avrebbe avuto tre figli prima di rompere nel 2015 e cadere in una spirale di dipendenze tra alcol e droga. Jennifer, invece, avrebbe messo su famiglia con il cantante latino Marc Anthony. Una bella storia d’amore anche la loro con due gemelli a coronare l’idillio. Nel 2011, a sorpresa, i due si lasciano. J.Lo si fidanza col ballerino toy-boy Casper Smart e i due stanno insieme fino al 2016. Dopo la rottura la vita della star registra qualche meteora e una manciata di comparse liquidate senza ferite. All’esuberanza dei 30, infatti, lentamente nella vita di Jennifer si è sostituita prima la disillusione dei 40 e poi la saggezza dei 50.

Un nido d’amore da 85 milioni di dollari

Ed è proprio allo scoccare del mezzo secolo che Jennifer e Ben si ritrovano. Pare che i due, in realtà, non si siano mai del tutto persi, ma che lo scorso anno abbiano avuto modo di riavvicinarsi molto in occasione della pandemia. «Sono solo amici», diceva qualcuno della loro cerchia quando almeno tre volte alla settimana Affleck suonava alla porta della Lopez per uscirne il giorno dopo. Amici ritrovati, verrebbe da dire. Dopo mesi vissuti nell’ombra lentamente sono venuti allo scoperto e ora stanno ufficialmente insieme con piani seri per il futuro. Si parla di una casa da 85 milioni di dollari a Beverly Hills e di un anello che Ben sarebbe andato a scegliere per Jennifer con il figlio di lei. Non è difficile immaginare quanto i cuori ammaccati di questi due ragazzini di 50 anni abbiano faticato a ritrovare quel po’ di fiducia che serve per ricominciare, per l’ennesima volta, da “zero”. Uno “zero” che, però, “zero” non è. La posta in gioco più il tempo passa più si alza e ci si può permettere sempre meno errori o false partenze.

Basta Bennifer, benvenuti Ben & Jen

Prova ne sia il fatto che, a differenza di 20 anni fa, Jennifer e Ben stiano adottando un sobrio low profile, e abbiano scelto che quel Bennifer col quale sono passati alla storia, si trasformasse in “Ben and Jennifer” eliminando quell’istinto alla fusione onomastica che suppone la perdita dell’individualità soggettiva. Per questo la loro storia ci piace tanto. Ci vuole umiltà e saggezza per tornare ad amare chi ci ha ferito dopo tanti anni e ci vuole coraggio per saperlo fare in modo differente dal passato. Forse durerà un battito di ali il ritorno di fiamma del quale tutti parlano, ma in un’epoca che vacilla di finali felici è bello immaginarli tra vent’anni ancora insieme con qualche ruga in più e un po’ di fascino in meno, ma ancora mano nella mano tra le strade di Capri ridendo uno nel sorriso dell’altra.