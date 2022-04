L’accordo prematrimoniale di JLo e Ben Affleck: «Sesso 4 volte a settimana»

La coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck non è soltanto una delle più belle e affascinanti di Hollywood, ma anche un duo in grado di fare scalpore con un “semplice” accordo prematrimoniale. La star della musica e quella del cinema si sono ritrovati la scorsa estate, dopo la rottura arrivata 18 anni prima. Un’eternità, che però è stata superata con il riavvicinamento e la nascita di un nuovo, vecchio amore, E adesso sbuca proprio il contratto stipulato tra i due milionari. Ma ad attirare l’attenzione non sarebbero cifre, case e patrimoni dei due, ma una clausola a dir poco hot, che riguarda la quantità di prestazioni sessuali che l’uomo dovrà garantire alla donna.

L’accordo tra JLo e Affleck: «Sesso almeno 4 volte a settimana»

Sarebbe stata Jennifer Lopez ad avere l’idea e a chiedere al futuro marito Ben Affleck di inserire nel contratto prematrimoniale una clausola precisa. Non soldi, ma la quantità di prestazioni sessuali che lui dovrà garantire a lei settimanalmente. Le indiscrezioni dei tabloid americani parlano di almeno quattro a settimana. Non c’è stata alcuna conferma dalla coppia, che tantomeno non si è affrettata a smentire. I media statunitensi hanno azzardato anche quale possa essere la motivazione che avrebbe spinto JLo a questa singolare richiesta. Secondo le ricostruzioni, lo avrebbe fatto per ridurre la possibilità di essere tradita, dopo quanto accaduto con l’ex Alex Rodriguez e la sua infedeltà.

Nell’accordo anche un risarcimento in caso di tradimento

Un’altra notizia non ancora smentita riguardo il contratto prematrimoniale tra i due si incentra proprio sul tradimento. Sembra che Jennifer Lopez pretenda che nell’accordo venga inserito un risarcimento da 250 milioni di dollari in caso di infedeltà del coniuge. Una clausola che nella precedente relazione con Rodriguez non sarebbe stata firmata, e che invece Ben Affleck pare dovrà ratificare. La vita della coppia è sempre più al centro del gossip americano e tra mancate smentite e assenza di conferme i media si stanno sbizzarrendo a ricostruire altre possibili presunte clausole.