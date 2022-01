Jennifer Lawrence: 10 curiosità sull’attrice

Jennifer Lawrence è un’attrice statunitense di fama internazionale che ha recitato in tantissimi film di Hollywood. Tra gli ultimi c’è Don’t Look Up, acclamato dalla critica e tra i più visti sulla piattaforma streming Netflix.

L’attrice, oltre che essere validissima sul set, è molto affascinante e simpatica. Ai più infatti sono note le sue gaffe e le sue battute divertenti, e un po’ goffe, fatte anche in occasioni molto formali. Ecco dunque 10 curiosità su Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence: 10 curiosità

1) Il suo nome completo è Jennifer Lawrence Shrader. L’attrice ha origini insieme inglesi, tedesche, irlandesi e scozzesi.

2) Il suo soprannome a scuola era “Nitro“, perché era decisamente piena di vita ed energia.

3) La sua prima prova attoriale fu a 9 anni, quando al campo estivo ha interpretato una prostituta biblica della città di Niveneh in una piece religiosa basata sul Libro di Giona.

4) Dopo le riprese di X-Men a Londra, ha dovuto lottare per ottenere indietro il deposito cauzionale del suo appartamento di Notting Hill dacché aveva macchiato la vasca da bagno con il trucco blu – a quanto pare di difficilissima eliminazione – necessario per il personaggio di Mystica.

5) C’era un ‘barattolo delle parolacce’ sul set del primo film di Hunger Games e Jennifer Lawrence ha contribuito a riempirlo “almeno della metà”, perché “impreca come un marinaio“, secondo il regista Gary Ross.

6) Nell’aggiudicarsi la parte di protagonista in Il lato positivo ha “battuto” numerose sue colleghe, tra cui Blake Lively, Kirsten Dunst, Rooney Mara e Anne Hathaway.

7) JL ha sempre dichiarato di essere negata nel canto. Tuttavia, quando si è esibita in “The Hanging Tree”, scritto dal compositore della colonna sonora James Newton Howard e dai Lumineers, è stata tutt’altro che incapace. Il pezzo è diventato un successo, raggiungendo la dodicesima posizione della classifica di Billboard dei Migliori 100 singoli.

8) Paladina delle eque opportunità ha scritto nell’ottobre 2015 un saggio pubblicato sulla newsletter femminista di Lena Dunham intitolato “Why Do I Make Less Than My Male Co‑Stars?”

9) Jennifer Lawrence è una grande fan di Meryl Streep e ammira profondamente il suo lavoro. Dopo aver vinto l’Oscar, durante il suo discorso scherzando ha affermato: “Ho battuto Meryl!”

10) Le riprese di Hunger Games sono state provanti per Jennifer Lawrence, che è diventata sorda da un orecchio per una settimana a causa di un trauma.