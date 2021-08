Byte, Byte Baby

Non ci sono più le ereditiere di una volta, quelle tutte glitter e “saluti con la manina”; oggi le “figlie di” sono donne con le idee chiare, il portafogli pieno e il cervello attivo. Se, ad esempio, una quindicina di anni fa la maggior preoccupazione di una Paris Hilton era quella di abbinare il colore del collare del suo chihuahua a quello dello smalto per le unghie e il massimo dell’ambizione professionale di una Tamara Ecclestone – per fare un paio tra i nomi più noti – poteva essere quella di partecipare a uno show a misura di celebrity, oggi le cose stanno cambiando.

Eve Jobs & Jennifer Gates, altro che It-Girls

Esempio lampante di questa new generation di ereditiere colte e impegnate è quello rappresentato da Eve Jobs e Jennifer Gates, 23 e 25 anni, figlie minori delle due colonne portanti della tecnologia contemporanea: Steve Jobs e Bill Gates. Eredi dei due eterni rivali della tastiera, Eve e Jennifer sono giovani donne laureate, dalla bellezza acqua e sapone e dalla gran voglia di far valere più le sinapsi del décolleté.

Eve Jobs, laurea a Stanford e cavallerizza provetta

Eve, ad esempio, si è da poco laureata alla Stanford University – una delle università più prestigiose al mondo – in tecnologia scientifica e sociale e, pur amando i bei vestiti, facendo la modella part time senza disdegnare lusso e agio, ha più volte dichiarato che non intende sperperare il suo patrimonio netto di 21,7 milioni di dollari. La più piccola dei figli di Steve Jobs e Lauren Powell, come il padre, si dice una romantica visionaria che vuole cambiare il mondo e che intende dedicarsi allo sviluppo tecnologico a scopi filantropici. Lo stesso Jobs, nella sua biografia, spiegava che Eve, ancora bambina, aveva un carisma raro e una determinazione che l’avrebbero portata a vestire i panni di timoniere della Apple senza problemi. Eve ha (solo) 224 mila follower su Instagram ed è più facile vederla a una gara di equitazione che alla settimana della moda. Fantina provetta, infatti, la Jobs è considerata una tra le migliori mille cavallerizze under 25 del mondo e condivide la passione per i cavalli con l’amica Jennifer Gates, figlia minore di Bill e Melanie Gates.

Jennifer Gates, tra gli studi in Medicina e il ranch in Florida

Jennifer, capelli rossi e lentiggini, si è laureata in biologia a Stanford come Eve e con l’amica ha gareggiato nelle più celebri competizioni equestri al mondo sempre eccellendo. Sarà sicuramente anche merito della sua scuderia di cavalli che hanno un valore di 16 milioni di dollari (regalo di laurea) o del ranch in Florida che papà Bill, quando lei aveva 16 anni, le ha regalato per allenarsi staccando un assegno da 37 milioni di dollari, ma la ragazza ci sa fare. Ora la più giovane delle figlie di Bill Gates studia Medicina a New York e alle feste alla moda (alle quali saltuariamente partecipa come qualsiasi ragazza della sua età) preferisce la vita in campagna tra cavalli e terra battuta. Jennifer sa, del resto, che dell’immenso patrimonio del padre erediterà solo una piccola parte dato che Bill Gates ha già disposto nel testamento che il suo denaro vada in beneficenza.

Ereditiere sì, ma con coscienza

Premesso che essere “figlie di” non è né un merito né una colpa Eve e Jennifer stanno dimostrando che l’emancipazione femminile passa anche attraverso la gestione intelligente della propria fortuna. Economica, culturale e sociale. È confortante vedere crescere donne che pur avendo tutte le possibilità di vivere nel lusso più sfrenato canticchiando Diamonds are girls’ best friend come faceva Marilyn in Gli uomini preferiscono le bionde scelgono di studiare e rimboccarsi le maniche, lavorare e mettere al servizio degli altri gli evidenti privilegi della loro condizione. Al viso tirato e rifatto della Ecclestone quando era ancora giovanissima sovrapporre le lentiggini di Jennifer Gates incorniciate dal casco da cavallerizza è una boccata d’ossigeno per l’universo femminile in generale. Eve, non colleziona fidanzati come fossero Louboutin, ma viaggia da sola e si fa i selfie con le boccacce. Forse bisognava passare attraverso le It-Girls degli anni 2000 per arrivare a queste giovani she-woman che scendono da cavallo in stivali e non da una Limousine in tacchi a spillo e sono pronte a mangiarsi il mondo.