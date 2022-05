Jennifer Connelly chi è e com’è oggi? Fisico, malattia e film dell’attrice

Chi è Jennifer Connelly? È questa la domanda che molti spettatori si sono posti guardando Tom Cruise sfilare insieme a lei al Festival di Cannes 2022. Connelly è un’attrice molto famosa, nonché protagonista insieme alla star di Hollywood in Top Gun: Maverick, film presentato al Festival.

Chi è Jennifer Connelly?

Chi è dunque questa femme fatale, capace di attrarre un sex symbol come Tom Cruise? Si tratta della famosissima Jennifer Connelly, protagonista assieme alla star di Hollywood, di Top Gun: Maverick. È nata il 12 dicembre 1970 negli Stati Uniti. Connelly è un’attrice cinematografica ed ex modella, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina.

Prima impegnata nel settore della moda, è apparsa in pubblicità su riviste, giornali e televisione. Successivamente Connelly ha fatto il suo debutto cinematografico nel film poliziesco del 1984 Once Upon a Time in America, per poi recitare in film come Labyrinth e Career Opportunities.

Ha ottenuto il plauso della critica dopo il suo lavoro nel film di fantascienza del 1998 Dark City e per la sua interpretazione di Marion Silver nel film drammatico di Darren Aronofsky del 2000, Requiem for a Dream. Nel 2002, Connelly ha vinto un Oscar per la migliore attrice non protagonista insieme a molti altri premi per il suo ruolo di Alicia Nash nel film biografico del 2001 di Ron Howard A Beautiful Mind.

Altri crediti cinematografici includono il film di supereroi Marvel del 2003 Hulk, il thriller del 2005 Dark Water, il dramma Blood Diamond, il remake di The Day the Earth Stood Still e la commedia romantica He Just Not That Into You. Dal 2005, Connelly è diventata Amnesty International Ambassador for Human Rights Education per gli Stati Uniti. Riviste, tra cui Time, Vanity Fair, Esquire e il Los Angeles Times, l’hanno inclusa nelle loro liste delle donne più belle del mondo.

La vita privata dell’attrice

Jennifer Connelly, prima di fare coppia con Tom Cruise era sposata con il collega attore Paul Bettany, con il quale ha dato alla luce i due figli Stellan e Agnes. Di sé tempo fa ha detto: “Ho cominciato a lavorare che ancora non avevo capito com’ero dentro, quando ero ancora un burattino che camminava. Alcuni dei film che ho girato, guardo indietro e rabbrividisco“.