Jennifer Aniston, morto il padre John: la dedica sui social

«Eri uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono grata che tu sia volato in paradiso in pace – e senza soffrire». Così Jennifer Aniston saluta il padre sui social. L’uomo è morto a 89 anni. L’attrice inserisce sui social anche delle foto evocative, che la mostrano molto piccola, mentre il padre – allora giovane – si occupa di lei. Sono immagini tenerissime, che scatenano il popolo della Rete.

Jennifer Aniston, il padre è morto

John Aniston era originario della Grecia. Quando aveva 2 anni – nel 1933 – la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti. Anche lui era un noto attore. Negli anni Sessanta fu uno dei protagonisti della soap opera Days of our lives, che in italiano fu tradotto con Il tempo della nostra vita. Quest’anno, l’89enne aveva ricevuto il premio Lifetime Achievement Award ai Daytime Emmy proprio per il suo ruolo in quella serie.

«Dolce papà… John Anthony Aniston Sei stato uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono così grato che tu sia salito in cielo in pace e senza dolore. E l’11 settembre, per giunta! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me ora 🕊️Ti amerò fino alla fine dei tempi💔» scrive la Aniston in inglese.

Il saluto sui social

Il post ottiene oltre 34 mila commenti. Tra questi c’è quello anche di colleghi della Aniston, come Reese Whiterspoon: «Ti mando tutti i miei angeli 🕊️ Ti amo sorella». «Oh tesoro, mi dispiace per la tua perdita. Ti mando un grande abbraccio e un po’ di pace nel cuore. 😢❤️» si legge nel commento di Jillian Bell.

«Condoglianze, Jennifer, per la scomparsa del tuo caro papà. Ho amato tuo padre e il suo personaggio in Days of our Lives. Era un uomo incredibilmente bello e talentuoso e mi ha sempre dato l’impressione di essere un gentiluomo! Anch’io ho perso il mio meraviglioso papà greco l’11/11 di sette anni fa. Che la memoria di tuo padre sia eterna e che quei ricordi (e le visite) siano una benedizione e una fonte di forza e conforto per te nei giorni e negli anni a venire» commenta una signora.