Jennifer Affleck e non solo: ecco perché le spose vip cambiano cognome

Il New York Times non ha dubbi: la scelta di Jennifer Lopez di rinunciare al cognome per adottare quello del neo marito Ben Affleck risponde a una logica di patriarcato imbarazzante in un momento storico nel quale le donne si stanno battendo per una sempre maggiore emancipazione e indipendenza.

Jennifer Lopez, le polemiche sulla scelta di farsi chiamare Affleck

L’autorevole giornale newyorkese tuona: «Una donna che prende il cognome del marito sembra una sottomissione, un gesto per dire “Io appartengo a lui”. In questo momento difficile per il femminismo in America, la scelta è particolarmente scoraggiante». La pensano così in tanti e non solo negli States. Che una donna di 50 anni con due matrimoni alle spalle e due figli adolescenti rinunci alla sua identità per amore e accetti di entrare sotto l’ala protettrice del marito sembra una sconfitta per tutte coloro che credono nei valori del femminismo e dell’autodeterminazione. C’è chi cerca di calmare le acque riflettendo sul fatto che si tratta di un gesto romantico e non di un revival Anni 50 di Mrs. e Mr. Smith e considera questo il sigillo di una storia d’amore vera.

Jennifer Affleck: un nuovo brand per J.Lo

La realtà, però, potrebbe essere un’altra. Alzi la mano chi – al di là del cognome – d’ora in avanti smetterà di pensare a lei come a J.Lo. E questo Jennifer lo sa benissimo. Visto che non si arriva a 50 anni con un impero da 400 milioni di dollari senza essere un po’ furbe. La scelta di Lopez – pardon, Affleck – risponde a logiche ben più complesse di quelle postulate in precedenza e che hanno a che fare con il potere e gli affari. L’artista ha deciso di cambiare il proprio cognome (in America si può fare ed è una scelta che prende circa il 70 per cento delle donne ancora oggi) al momento del matrimonio ottenendo con un solo gesto due cose che niente hanno a che fare con la sottomissione o il romanticismo d’antan. Prima di tutto Jennifer ha ribadito che è arrivata a essere tanto potente da potersi permettere di cambiare il suo cognome a piacimento senza che questo in alcun modo scalfisca il suo impero. Per fare un esempio, la crema anticellulite della linea JLo Body a 65 dollari la confezione difficilmente arriverà sugli scaffali dei supermercati con un logo aggiornato e lo stesso vale per tutto il suo merchandising. Insomma: JLo resta JLo. In seconda battuta acquista il “potere” legato al #teamAffleck che non è esattamente il primo Mr. Smith che ha conosciuto, ma un attore due volte premio Oscar con un patrimonio da 120 milioni di dollari. Meno della sposa ma non spiccioli. È più che probabile che i due abbiano intuito la potenzialità economica in termini di business della loro unione e che questo abbia spinto a sondare la possibilità di creare una sorta di brand “Affleck”. Capita spesso, infatti, che l’indotto generato da una coppia sia superiore (o comunque complementare) a quello dei due singoli.

La Ferragnez Spa, un business di coppia

Si pensi, ad esempio, alla cosiddetta Ferragnez Spa. Prima del 2016 Chiara Ferragni era un’imprenditrice digitale di successo, l’influencer italiana più famosa al mondo e la snob che metteva al cane il collare di Louis Vuitton. Poi è arrivato Fedez che il suo buon bagaglio di successo se lo portava dietro con disinvoltura tra attività musicale e conduzione di X Factor. I due si sono innamorati e il conto in banca di entrambi si è moltiplicato anno dopo così come il loro potere e la loro notorietà. Tra sponsorizzazioni, aziende, conduzioni e altro, la coppia incassa secondo alcune stime qualcosa come 20 milioni l’anno.

I Beckham, un impero da 900 milioni

Era successo lo stesso 23 anni fa all’ex Spice Girl Victoria Adams che, all’apice del suo successo, ha avuto la fortuna di incontrare l’uomo della sua vita: David Beckham. Fughe d’amore, paparazzi, cuoricini e occhi sognanti hanno anticipato un matrimonio che ora vale 900 milioni di euro (quello della Regina, per dire, vale 400 milioni). Victoria con l’anello ancora fumante al dito ha rinunciato da subito al cognome Adams firmandosi Beckham. E non chiamatela “sottomessa”. Appeso il microfono al chiodo Victoria ha iniziato la sua carriera nella moda e oggi è una stilista affermata. Con il marito ha creato società, aziende, holding e “Beckham” più che essere un cognome è un brand.

Perché il femminismo non può essere solo una questione di cognome

A guardare il mondo vip sembra che più le neo-spose sono forti, potenti e affermate più sono in grado di studiare con attenzione e consapevolezza i pro e i contro di un cambio di un cognome dopo le nozze. Come fosse un taglio di capelli o un nuovo outfit, il cognome oggi rappresenta una scelta di campo in termini di business più che un simbolo di orgoglio femminista. Del resto non si può ridurre l’emancipazione femminile a una questione di peli sotto le ascelle o cognome in calce a una firma.

Amal Clooney, tutto tranne che sottomessa

Ce lo insegna Amal Clooney. Avvocato per i diritti civili, donna in carriera, personalità stimata e apprezzata a livello internazionale Amal Alamuddin un bel giorno incontra l’ex scapolo d’oro di Hollywood, George. I due si sposano con una cerimonia di quattro giorni a Venezia e Amal in tempo zero cambia cognome e impone che nessuno la chiami più Alamuddin, ma Clooney. La paladina dei diritti civili è impazzita? No: ha semplicemente valutato con lucidità che il cognome libanese che si portava sulle spalle non era un lasciapassare comodo per entrare nei salotti dei potenti e il più celebre e soprattutto americano Clooney le è stato utile per aprire porte che altrimenti le sarebbero state precluse. Non è sottomissione, ma opportunismo politico di alto livello. Insomma, tutte queste polemiche su nomi e cognomi lasciano il tempo che trovano. Chi si ricorda come si chiamava Michelle Obama da signorina? E come mai Hillary Clinton – che avrebbe avuto tutte le ragioni per rigettare il cognome del marito – in campagna elettorale ha scelto di assumere proprio il nome dell’ex marito? Questione di potere, di logo, di brand.