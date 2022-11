Jenna Ortega: età, film, serie tv e biografia dell’attrice di Mercoledì

Jenna Ortega sarà la protagonista della serie TV di Netflix dedicata a Mercoledì Addams. La serie, firmata da Tim Burton, ha acceso gli animi dei fan della famiglia più orrenda della Tv e dello stesso Burton, che aveva rivelato fin da subito di essere entusiasta per il progetto. Alla presentazione ufficiale la Ortega si è presentata vestita di nero e con un velo nero in stile matrimonio sulla testa.

Jenna Ortega: tutto quello che c’è da sapere su Mercoledì Addams

L’attrice americana è nata il 27 settembre 2002 a Coachella Valley, Palm Desert, California, Stati Uniti. Di conseguenza, ha 20 anni da poco compiuti. I genitori sono di origine messicana. Il padre è anche di origine americana, mentre la madre è anche di origine portoricana. Ha 5 fratelli: Aaliyah Ortega, Isaac Ortega, Mia Ortega, Markus Ortega, Mariah Ortega. Inizia la carriera a soli 8 anni e partecipa a numerosi film, come Iron Man 3, Insidious 2, La babysitter – Killer Queen e Yes Day.

Ha partecipato anche in diverse serie Tv, come da protagonista nelle varie stagioni di Jane the Virgin e nella serie dedicata a Richie Rich dove interpretava il ruolo di Darcy. Dalla seconda stagione della serie You, sempre di Netflix, interpreta il ruolo di Ellie Alves. Partecipa anche al film The Fallout e a un remake di Scream.

Jenna Ortega: età, film e serie con l’attrice

«Cancello Instagram dal mio telefono probabilmente due volte a settimana. Cerco di starne alla larga il più possibile, ma è difficile perché ora è il modo in cui i giovani si connettono… Quindi gran parte di ciò che viene pubblicizzato non è autentico o necessariamente il migliore per il tuo benessere, quindi devi prendere i social media con le pinze» ha spiegato in una recente intervista.

Nella serie, Mercoledì si troverà in un antico maniero, dove i suoi genitori sono stati 25 anni prima.