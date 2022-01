Jenna Jameson non riesce a camminare: «Ho la sindrome di Guillain-Barré»

A dare notizie sul suo stato di salute è stata lei stessa. Jenna Jameson, ex star del cinema a luci rosse, è stata ricoverata in un ospedale delle Hawaii. L’annuncio è arrivato lo scorso lunedì attraverso il suo profilo Instagram, un account verificato, attraverso cui la pornostar ha spiegato: «Sono affetta dalla sindrome di Guillain-Barré e sono qui per farmi curare». Quindi ha aggiunto: «Volevo solo dirvi che vedo e leggo tutti i vostri messaggi e lo apprezzo moltissimo».

Jenna Jameson e la scoperta della malattia

Si risolve così un mistero che andava avanti un paio di giorni. Da quando, la scorsa settimana, il compagno Lior Bitton aveva spiegato, sempre tramite l’account dell’attrice, che erano in corso dei test, in quanto non ci si spiegava perché continuasse a vomitare. Un primo trasferimento in ospedale, e la successiva Tac, non avrebbero fornito una spiegazione, quindi Jenna era stata dimessa. Le sue condizioni, tuttavia, sono peggiorate in fretta. «È tornata a casa, ma non riusciva a reggersi in piedi», ha detto Bitton. «I muscoli delle gambe erano talmente deboli che non poteva neppure alzarsi per andare in bagno». È stato così necessario un secondo viaggio verso la struttura, dove adesso l’attrice è ricoverata e dovrà stare fino al termine del trattamento sanitario.

Jenna Jameson: «La mia situazione non è una reazione al vaccino»

La donna ha poi fugato ogni dubbio circa la correlazione tra il suo stato di salute e un’eventuale vaccinazione contro il Covid: «Non è stata la somministrazione ad alcun tipo di vaccino, che ad oggi non ho ricevuto».

Cos’è la sindrome di Guillan-Barré

Per quanto riguarda la sindrome di Guillain-Barré, le cui cause scatenanti rimangono ancora difficili da stabilire con precisione, si tratta della la più frequente forma di polineuropatia acquisita. È dovuta a una lesione rapidamente progressiva dei nervi. Questa è causata dalla demielinizzazione, ossia dal deterioramento delle guaine mieliniche. Rivestimenti che non solo garantiscono protezione ai nervi, ma che li isolano dal resto dell’organismo, consentendo loro di svolgere al meglio le funzioni cui sono predisposti.