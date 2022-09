Jeffrey Dahmer, chi era il serial killer al centro della serie Netflix

Jeffrey Dahmer è uno dei serial killer più spaventosi della storia. Nel corso della sua vita si è macchiato di crimini orribili come omicidio, necrofilia e cannibalismo. Ora Netflix ha rilasciato una serie televisiva sulla sua vita che esplora la sua psiche e analizza il suo comportamento. Ecco chi era Jeffrey Dahmer, il serial killer che veniva definito il «Cannibale di Milwaukee».

La storia di Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer nacque a Milwaukee nel 1960 e da piccolo ebbe un’infanzia difficile a causa di genitori litigiosi e una madre colpita dalla depressione. Sviluppò sin da bambino un carattere timido e solitario, la sua unica passione era conservare ossa di animali. Durante l’adolescenza scoprì la sua sessualità e capì di essere omosessuale oltre ad avere tendenze violente nei confronti di altri maschi. A 18 anni compì il primo omicidio, attirando un autostoppista di appena 19 anni. Tuttavia, gli omicidi seriali iniziarono nell’anno 1987, quando l’uomo attirava i suoi spasimanti a casa della nonna per poi ucciderli, spesso dopo aver consumato rapporti sessuali con loro.

Jeffrey Dahmer peggiorò anno dopo anno e si macchiò anche di crimini come necrofilia o cannibalismo con i corpi delle vittime che uccideva. Nel 1991 fu catturato dagli agenti dopo tentativo di aggressione andato male e raccontò ai poliziotti che lo interrogavano che aveva una pulsione costante per uccidere le persone: «Era un incessante e inesausto desiderio di stare con qualcuno a qualsiasi costo». Fu condannato nel 1992 all’ergastolo e venne ritenuto responsabile in totale di 16 omicidi. Tuttavia, la sua permanenza in carcere durò fino al 1994 quando un compagno di cella lo picchiò ripetutamente, uccidendolo.

Le info sulla miniserie Netflix

La serie Netflix, chiamata Monster: The Jeffrey Dahmer Story, è stata creata da Ryan Murphy e vede come protagonista l’attore Evan Peters che interpreta il killer. La serie è disponibile su Netflix da oggi 21 settembre e racconta le malefatte di Dahmer oltre agli errori del sistema di polizia e di giustizia che non sono riusciti a fermarlo in tempo, permettendogli di compiere gli efferati crimini. All’interno del cast della serie ci sono anche altri attori importanti come Richard Jenkins, Molly Ringwald e Niecy Nash.