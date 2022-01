Jeff Bezos, tre miliardi per Altos Labs con l’obiettivo di «vivere più a lungo»

Nel settembre 2021, Jeff Bezos ha investito parte dei propri (tanti) soldi in una start up dal nome Altos Labs, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie in grado di lottare contro l’invecchiamento. Quattro mesi più tardi, il fondatore di Amazon, secondo uomo più ricco al mondo, ha annunciato di aver reclutato Hal Barron e di aver investito tre miliardi di dollari in piani di ricerca e sviluppo. Barron sarà il direttore esecutivo di Altos ed è uno scienziato, sviluppatore di farmaci, di altissimo livello che arriva dalla multinazionale GlaxoSmithKline.

La missione di Jeff Bezos: «Vivere più a lungo in un corpo al meglio»

La vita dell’uomo del futuro potrebbe essere diversa. O almeno è questo ciò che vorrebbe Jeff Bezos. Il fondatore e presidente di Amazon ha un solo obiettivo, quello di creare un’azienda in grado di studiare come riprogrammare le cellule del corpo umano e rallentare l’invecchiamento, ma anche l’avanzata dei tumori. E per farlo si sta circondando di uno staff di alto livello. A Barron, ultimo clamoroso ingresso nel suo team, si affiancano il biologo Juan Carlos Izpisua Belmonte e il Nobel per la medicina Shinya Yamanaka, un vero e proprio luminare della ricerca sulle cellule staminali. A capo del comitato scientifico ci sarà Richard Klausner, ex dirigente dell’istituto oncologico nazionale degli Stati Uniti.

Bezos a caccia di star della scienza

Ma non è finita. L’obiettivo del multimiliardario è ormai chiaro e per raggiungerlo sta andando a caccia dei migliori scienziati sulla scena globale. Secondo il Times, Bezos e la Altos starebbero tentando di reclutare altri nomi altisonanti, per assicurarsi la loro professionalità e i loro servizi al fine di trovare un antidoto a malattie e invecchiamento. Il giornale ha spiegato che Jeff Bezos starebbe offrendo «stipendi da calciatori», per convincere medici, ricercatori e scienziati di ogni tipo ad appoggiare il progetto. Il 58enne nel frattempo cerca l’eterna giovanizza in altro modo, tra piscine, ville, feste, cambi di moglie e spese folli.